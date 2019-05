Zvolení zástupcovia za ĽSNS idú do Bruselu so snahou zreformovať EÚ

Podľa predsedu Mariána Kotlebu je výsledok volieb do EP pre ĽSNS veľkým úspechom, a to aj preto, že len v dvoch okresoch nepresiahli hranicu piatich percent.

Banská Bystrica 27. mája (TASR) - Svoju budúcu účasť v Európskom parlamente (EP) vnímajú v Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) ako možnosť na reformu európskeho systému a väčší príklon k národným princípom. Ak sa im to v EP v spolupráci s podobne orientovanými politikmi z iných európskych krajín nepodarí, budú iniciovať vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ). Na pondelkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to uviedli zástupcovia strany.



Podľa predsedu Mariána Kotlebu je výsledok volieb do EP pre ĽSNS veľkým úspechom, a to aj preto, že len v dvoch okresoch nepresiahli hranicu piatich percent. Vyjadril presvedčenie, že dvaja zvolení zástupcovia za ĽSNS budú dôstojnými zástupcami Slovenska a obhajcami národných a kresťanských hodnôt.



"Spolu s inými podobne zmýšľajúcimi politikmi z iných štátov sa pokúsime rozbehnúť spoluprácu a vytvoriť nejakú formu, možno frakcie, tak, aby sme v čo najväčšej miere presadili slovenské záujmy," uviedol zvolený poslanec za ĽSNS do EP Milan Uhrík.



Podľa neho pôvodná myšlienka, ktorá stála pri zrode európskeho spoločenstva, nie je zlá, zlá je len politika, ktorú v súčasnosti EÚ razí. "Takáto politika je pre nás neakceptovateľná a urobíme všetko pre to, aby sme ju zmenili," pripomenul.



Podpisy, ktoré ĽSNS zbierala na to, aby sa uskutočnilo referendom o vystúpení Slovenska z EÚ, sa aktuálne zbierať už nebudú. "Verejná mienka je momentálne nastavená tak, že veľká časť slovenskej verejnosti o vystúpenie z Európskej únie záujem nemá a my ako politici musíme rešpektovať záujem verejnosti," uviedol Uhrík. Aj preto sa podľa neho zapojili do eurovolieb a ich budúca účasť v Bruseli by mala zmeniť aj pohľad slovenskej verejnosti na EÚ. "Ak sa nám to v spolupráci s politikmi z iných krajín nepodarí, tak potom bude na mieste otázka, ako z Únie čo najrýchlejšie vystúpiť," povedal.



Druhý zvolený europoslanec s podporou ĽSNS Miroslav Radačovský tiež podporuje myšlienku reformácie EÚ. "V prípade, že sa nezreformuje a nevráti sa do pôvodného stavu nezávislých suverénnych štátov, tak možno že sa zruší aj sama," uviedol. Ako ale dodal, zrejme nie je záujem na tom, aby európske štáty žili izolovane.



Podľa Kotlebu v eurovoľbách sa ukázalo, že ĽSNS je jedinou národnou stranou na Slovensku, pre ktorú hlas nie je hlasom prepadnutým. Zároveň poďakoval viac ako 118.000 voličom, ktorí im dali svoj hlas. "Títo voliči ukázali, že naša strana patrí aj na európsku úroveň," podotkol.



Náhradníkom za Milana Uhríka v slovenskom parlamente bude právnik Marián Chmelár.