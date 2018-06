ASL SR: Zvýšenie minimálnej mzdy by bolo pre ambulancie likvidačné

PREČÍTAJTE SI AJ: KOZ navrhuje minimálnu mzdu zvýšiť na 635 eur z dôvodu rastu cien

Bratislava 18. júna (TASR) - Zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur, ktoré navrhujú odborári, by bolo pre ambulancie lekárov likvidačné. Tvrdí to prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth. Stredné a malé nemocnice by preto potrebovali navyše 20 miliónov eur, upozorňuje zase prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.V súvislosti s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy a jej koeficientov, legislatívnym navýšením platov iných zdravotných pracovníkov, zvýšením miezd lekárov a nedávno schválenými príplatkami za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok vznikli nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte.ANS preto opätovne žiada dofinancovať systém, aby vykryla vzniknutý výpadok v rozpočte.povedal Petko. Poznamenal, že nemocnice nie sú proti zvyšovaniu platov, ale nie sú výrobný sektor a zvyšovanie miezd musí preto dofinancovať štát.uviedol Šóth na margo aktuálnej situácie. V niektorých regiónoch je podľa jeho slov situácia kritická.Minimálna mzda v budúcom roku by mala dosiahnuť 635 eur, čo predstavuje zvýšenie 32,3 %. Navrhuje to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá túto sumu odôvodňuje pozitívnym vývojom ekonomiky, ale aj očakávaným nárastom cien, najmä potravín. Svoj návrh zaslala KOZ sociálnym partnerom.