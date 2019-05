SLOVNAFT CUP: Ščasný niesol vyrovnanie Žiliny ťažko

Úvodná 45-minútovka prvomájového finále v Nitre sa niesla v znamení Trnavy, ktorá si na radosť troch tisícok svojich fanúšikov utvorila dvojgólový náskok.

Nitra 1. mája (TASR) - Stratu trojgólového náskoku vo finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2018/2019 prežíval tréner futbalistov trnavského Spartaka Michal Ščasný veľmi ťažko. Jeho tím však napokon nemusel herný výpadok mrzieť, keďže nad MŠK Žilina zvíťazil v jedenástkovom rozstrele 4:1. Okrem zisku cennej trofeje, na ktorú v "malom Ríme" čakali dlhých 21 rokov, si vybojoval miestenku v predkole nového ročníka Európskej ligy UEFA.



Úvodná 45-minútovka prvomájového finále v Nitre sa niesla v znamení Trnavy, ktorá si na radosť troch tisícok svojich fanúšikov utvorila dvojgólový náskok. V 48. minúte zvýšil Kire Markoski už na 3:0 a zdalo sa byť "vymaľované", lenže Žilinčania v priebehu 21 minút vyrovnali na 3:3 a začínalo sa odznova. "Prežíval som to dosť ťažko, bolo to niečo strašné. Dostať sa do zápasu po stratenom trojgólovom náskoku je po mentálnej stránke nesmierne náročné. Klobúk dole pred chalanmi, ukázali charakter tým, že zápas doviedli do víťazného konca, hoci až po penaltách. Platí, že futbal sa hrá do konca. Vedeli sme, že Žilina je schopná obratu, pomohol jej prvý gól. Trikrát sme inkasovali zo štandardky, opakujú sa naše chyby z ligy, toto si ešte musíme rozobrať a zmeniť to. Ale momentálne prevláda obrovská radosť z víťazstva v pohári," zhodnotil finálový duel kormidelník Spartaka, ktorý predstúpil pred novinárov v tričku s nápisom "Pohár je náš".



Pred koncom predĺženia sa odhodlal k zaujímavému ťahu, keď namiesto Petra Boleka poslal do brány Dobrivoja Rusova. "Dobo nás podržal vo štvrťfinále pohára v Košiciach. Je výborný pri chytaní penált, strelcov mal detailne preštudovaných, venoval sa tomu naozaj veľmi dlho. Jeho nasadenie sa nám vyplatilo." Úspech v domácom pohári má pre Spartak veľkú cenu, ale sezóna ním ešte zachránená nie je. Vo Fortuna lige totiž "andeli" stále nemajú istotu záchrany. "Musíme sa rýchlo preorientovať na ligu. V sobotu nás čaká veľmi ťažký zápas so Senicou. Preto úľava a nejaké väčšie oslavy budú až vtedy, keď sa definitívne zachránime," poznamenal Ščasný.



Pre syna bývalého kormidelníka pražskej Sparty Zdeňka Ščasného znamená triumf v SP prvý veľký úspech v jeho začínajúcej sa kariére hlavného kouča. "Pre mňa i pre klub je to veľký úspech, vieme, že Trnava naň čakala 21 rokov. Je to fantázia. Ďakujeme fanúšikom za atmosféru, ktorú vytvorili, boli nás dvanásty hráč. Ďakujeme tiež nášmu majiteľovi, aj jemu patrí tento pohár," dodal Ščasný.