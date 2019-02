TIPSORT LIGA: Trenčín vyhral v Nových Zámkoch a postúpil do play off

MHC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 11. Sojčík (Bokroš), 49. Bartovič (Hecl), 57. Krejči. Rozhodovali: Baluška, D. Konc - Orolin, Výleta, vylúčení: 2:2 na 2 minúty, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1652 divákov.



HC Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, Hatala, Henderson, Novák - Bajtek, Urban, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jakúbek - Rogoň, Hruška, Šimun - Ondrušek, Fábry, Nejezchleb



Dukla Trenčín: Valent – Starosta, Rýgl, Krejčí, Cebák, Gula, Bokroš, Bohunický, Hudec – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Hecl, Sádecký, Bartovič – Švec, Radjenovic, Varga – Hlinka, Dlouhý, Mikula

Nové Zámky 26. februára (TASR) - Rozhodujúci duel o posledné priame postupové miesto do play off začal vo vysokom tempe, k čomu prispeli oba celky. Dobrým pokusom sa hneď po buly v útočnej tretine prezentoval Nejezchleb, ktorý zakončil z otočky. Valentov betón bol však rýchlejší. V 8. minúte spravil pri rozohrávke chybu domáci Jakúbek, k puku sa dostal Hlinka, no jeho strela z náprahu skončila len na Košarišťanovi. O tri minúty neskôr sa hostia dostali do tlaku, z čoho vyústila Radivojevičova veľká šanca, ktorú však vymazal domáci brankár. Skóre sa menilo už o niekoľko sekúnd neskôr, keď puk pretlačil za Košarišťanov chrbát Sojčík - 0:1. Potvrdil tak výraznú hernú prevahu Dukly v úvodnom dejstve.Druhú tretinu začali domáci hokejisti o poznanie aktívnejšie. Nebezpečne po ľade pohrozil Jakúbek a rovnako nebezpečne strieľali i Hatala so Šimunom. Kým v prvej tretine režírovali hru hlavne hráči Dukly, v tej druhej prevzali opraty zápasu do rúk Novozámčania. V závere presilovky zakončil opäť Šimun, ale ani on ani Hatala neuspeli. Hostia sa v tejto fáze hry dostávali do zakončenia len sporadicky, domáci však zo svojej hernej i streleckej prevahy vyrovnávajúci gól nevyťažili.Veľkú príležitosť vyrovnať mal v 47. minúte domáci kapitán Zbořil ale Valent vytiahol vynikajúci zákrok. Rovnako pochodil aj Hruška, ktorý pohotovo dorazil Rogoňovu strelu z uhla. Potvrdilo sa tak známe "nedáš – dostaneš". Na ľavom krídle sa k puku dostal Bartovič a z uhla ho poslal do vzdialenejšieho vinkla - 0:2. Tretí gól mohol krátko na to pridať Mikula, ale Košarišťan si vzdialenejšiu žŕdku postrážil. Päť minút pred koncom sa domáci odhodlali k hre bez brankára, čo potrestal tri minúty pred koncom Krejči.