A. Kuzminová si prevzala z rúk ministra obrany pamätnú zlatú medailu

Bratislava 12. apríla (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) ocenil v piatok olympijskú víťazku a majsterku sveta v biatlone Anastasiu Kuzminovú a jej manžela a trénera Daniela Kuzmina. Prevzali si zlatú pamätnú medailu ministra obrany SR prvého stupňa.



"Som úplne presvedčený o tom, že je to príklad hrdinky, športovca, vlastenca a my všetci musíme byť hrdí na to, že takýto poklad na Slovensku máme," vyhlásil Gajdoš s tým, že Kuzminová je príkladom pre mladých ľudí v trénovaní, ale aj bojovnosti a nevzdávania sa. "Ja osobne som nesmierne hrdý na to, že som jej mohol osobne poďakovať za výsledky, za reprezentáciu SR, za reprezentáciu Dukly Banská Bystrica," vyhlásil Gajdoš.



Minister sa podľa vlastných slov teší z toho, že Kuzminová ostáva tímovou hráčkou. "Urobíme všetko preto, aby sme jej skúsenosti jednak v tréningu a jednak v jej bojovnosti, odvahe, dokázali využiť aj pre našu mládež," doplnil.



Kuzminová pripomenula, že už desať rokov reprezentuje Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla v Banskej Bystrici. Podľa vlastných slov je rada, že môže prispieť k tomu, aby malo centrum ešte viac športových úspechov a zviditeľňovalo sa. "Aby ďalší a noví športovci, ktorí tam prichádzajú, mali vzor a príklad nielen mňa, ale aj ďalších úspešných biatlonových reprezentantov," dodala Kuzminová s tým, že fungovanie a príprava by neboli možné bez podpory rezortu obrany. Kuzminovej minister udelil tiež odmenu 5000 eur a kúpeľný poukaz.



Riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík uviedol, že majú pre Kuzminovú rôzne ponuky spolupráce v centre, rozhodnutie je na nej. "Nasťa doteraz patrila medzi piliere tých športovcov, ktorí napĺňali naše ciele a úlohy. Hlavný cieľ je zbierať čo najviac medailí na vrcholných podujatiach. Nevyužiť jej možnosti, schopnosti by bol hriech. Máme pripravených niekoľko alternatív, či trénerka mládeže, či v manažmente strediska, marketingu strediska alebo medzinárodné vzťahy. Ja osobne by som si ju najradšej predstavoval v oblasti marketingu," priblížil Benčík.



Anastasia Kuzminová ukončila pred necelým mesiacom svoju úspešnú individuálnu kariéru. V elitnom svetovom biatlone sa na víťazný stupienok postavila 18-krát, z toho trikrát na zimnej olympiáde. V marci skompletizovala svoju zbierku najcennejších triumfov zlatou medailou na majstrovstvách sveta. Celkovo na vrcholných podujatiach získala 9 medailí a vo Svetovom pohári tri malé glóbusy za sezónne prvenstvá v jednotlivých disciplínach.