A. Kuzminová zavŕšila seriál SP 2. miestom v celkovom poradí

Výsledky

preteky s hromadným štartom na 12,5 km: 1. Darja Domračevová (Biel.) 35:27,4 min (1 tr. okr.), 2. Paulína FIALKOVÁ (SR) +1,8 s (1), 3. Anais Chevalierová (Fr.) +6,6 (0), 4. Vanessa Hinzová +9,6 (1), 5. Franziska Preussová +9,8 (2), 6. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +17,4 (3), 7. Tiril Eckhoffová (Nór.) +26,1 (3), 8. Karolin Horchlerová (Nem.) +26,4 (1), 9. Fujuko Tačizakiová (Jap.) +29,1 (1), 10. Anna Frolinová (Kór. rep.) +35,9 (3), 11. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +36,4 (3)

Konečné hodnotenie SP (po 22 z 22 pretekov, dva najhoršie výsledky sa škrtali): 1. Mäkäräinenová 822 bodov, 2. KUZMINOVÁ 819, 3. Domračevová 804, 4. Dahlmeierová 730, 5. Wiererová 681, 6. Vittozziová 588, ...32. P. FIALKOVÁ 247, 60. I. FIALKOVÁ 65

Konečné poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 5 z 5): 1. Mäkäräinenová 216 bodov, 2. Dahlmeierová 207, 3. Hinzová 195, 4. Domračevová 189, 5. Chevalierová 176, 6. KUZMINOVÁ 168, ...21. P. FIALKOVÁ 82, 51. I. FIALKOVÁ 2

Ťumeň 25. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zavŕšila seriál Svetového pohára 2. miestom v celkovom poradí, keď ju predstihla o tri body Fínka Kaisa Mäkäräinenová. Úspech slovenského biatlonu podfarbila Paulína Fialková, v nedeľňajších záverečných pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km trati druhá, od prvej Bielorusky Darji Domračevovej ju delilo 1,8 sekundy, tretia skončila Francúzka Anais Chevalierová (+6,6). Na 11. mieste finišovala Kuzminová (+36,4), na šiestom Mäkäräinenová (+17,4).Celý seriál vyvrcholil dramatickým súbojom o každý jeden bod medzi Kuzminovou a Mäkäräinenovou. Aj keď Fínku zdobil pred "mass" štartom žltý dres najlepšej v poradí, v redukovanom bodovaní, keď sa v konečnom hodnotení SP škrtali dva najhoršie výsledky, odpisovala až 16 bodov, kým Kuzminová len päť. Slovenská biatlonistka mala k dobru šesť bodov a na zisk veľkého glóbusu jej stačilo, aby Fínku v "mass" pretekoch zdolala, alebo s ňou prehrala tesným rozdielom v umiestení.Kuzminová (strelecká bilancia 1-0-1-1) práve v "masse" na ZOH v Pjongčangu dominovala a mohla byť v psychickej výhode. Dôležitá bola prvá streľba, aby sa správne naladila. Bežecky udávala od začiatku tempo na čele, spolu s Fínkou si raz odkrúžili trestné kolo a spolu sa po ňom na 17. a 18. mieste opäť vydali na trať. V miernom snežení a pod umelými reflektormi dopadla druhá "ležka" opäť rovnako, tentoraz čisto a slovensko-fínsky súboj pokračoval na 11. a 12. mieste. Na prvú streľbu stojmo došla Kuzminová prvá, netrafila síce druhý terč, no Mäkäräinenová štvrtý i piaty. Vyplývalo z toho 5. miesto slovenskej biatlonistky a až 20. Fínky. Záverečnú streľbu Kuzminová zvládla s jednou chybou na poslednom terči, bežala na 8. mieste, Mäkäräinenová na deviatom, no Fínka extrémne zrýchlila, prepracovala sa na 6. priečku, Kuzminovej sily stačili na 11. a veľký glóbus, tretíkrát v kariére, ozdobil Fínku.Vynikajúci výkon sprevádzal P. Fialkovú (1-0-0-0), ktorá sa snažila sezónu uzavrieť pekným výsledkom. Ani ona si nechcela znepríjemniť priebeh na strelnici. Snažila sa uvoľniť, na nič nemyslieť, len sa dokonale sústrediť. Po tretej streľbe sa posunula už na štvrté miesto a siahala za najvýraznejším umiestením v kariére. Po záverečnej "stojke" figurovala na 2. priečke, 1,7 sekundy za Chevalierovou a onedlho ju aj predstihla. Napokon nestačila len na jedinú, Bielorusku Domračevovú, s 34. triumfom v kariére. Paulína Fialková skončila so životným úspechom prvýkrát v živote na stupňoch víťazov. Jej doterajšie maximum boli dve piate priečky.Paulína Fialková žiarila v cieli od šťastia:Kuzminová nachádzala recept na úspech v dokonalej koncentrácii. Už pred štartom sa zapovedala:V streľbe sa jej zámer v podstate podaril. V behu sa snažila udržať kontakt a tým aj rýchlosť:V slovenskom tábore prevládali rozdielne pocity, kým Paulína Fialková si druhé miesto užívala, tím Kuzminovej sa absolútnej radosti oddávať nemohol.povedala trénerka reprezentácie Anna Murínová.