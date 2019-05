A. Štrauch sa po sezóne v Nových Zámkoch vrátil do Popradu

Matthew Beca z Nitry (vľavo), brankár Vlastimil Lakosil z Nitry v (strede) a Andreas Štrauch z Popradu v 51. kole hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Poprad 26. februára 2016 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

HK Poprad sa v ročníku 2018/2019 prebojoval do semifinále play off. Štrauch by rád umiestnenie zlepšil

Poprad 4. mája (TASR) - Slovenský hokejista Andreas Štrauch sa po sezóne v Nových Zámkoch vrátil do Popradu. Dvadsaťpäťročný útočník je odchovanec "kamzíkov", v najvyššej súťaži má na konte 251 zápasov, strelil 45 gólov a pridal 64 asistencií.



"S Andreasom sme boli aj napriek jeho odchodu z klubu v úzkom kontakte počas celej sezóny. Ide o kvalitného útočníka s mimoriadne šikovnými rukami, ktorý dokáže pravidelne bodovať. Je využiteľný vo viacerých formáciách, čo je pre každé mužstvo prínosné," povedal riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi na oficiálnom webe Popradu.



HK Poprad sa v ročníku 2018/2019 prebojoval do semifinále play off. Štrauch by rád umiestnenie zlepšil: "Prišiel som do Popradu s tým, že chcem opäť mať reálnu možnosť vybojovať minimálne semifinále. Ak vedenie tvrdí, že ciele sú vyššie, ja sa rád prispôsobím a mením moje ambície na finálové."

