Adam Žampa chce prelomiť smolu v slalome, motivuje ho aj Petra Vlhová

Are 16. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa stále čaká v tejto sezóne na umiestnenie v najlepšej tridsiatke v slalome. Smolu zo Svetového pohára sa pokúsi prelomiť v nedeľu (11.00/14.30) na majstrovstvách sveta vo švédskom Are, kde budú okrem neho štartovať aj Matej Falat, Martin Hyška sa do hlavnej súťaže neprebojoval zo sobotnej kvalifikácie.



Žampa bodoval v tomto ročníku SP trikrát v obrovskom slalome, ale na šampionáte mu nevyšla piatková súťaž. V špeciálnom slalome SP postúpil do druhého kola jedine v januári vo švajčiarskom Adelbodene, kde ho však nedokončil. V sobotu absolvoval tréning: "Trať bude podobná a dám do toho všetko. Nesústredím sa na výsledok, chcem dať dve jazdy, aké viem dať v tréningu, už aj v pretekoch. Snáď mi tá trpezlivosť časom niečo prinesie," verí 28-ročný Slovák, ktorý sa na šampionáte rozhodol vynechať alpskú kombináciu.



V nej má na konte piatu priečku zo zimných olympijských hier 2014, ako aj piatu a siedmu pozíciu na podujatiach SP: "Túto zimu som nešiel žiadnu kombináciu, zjazd zaberá veľa času. Keď chce človek urobiť výrazné výsledky v 'obráku' a slalome, musí obetovať viac. V kombinácii som bol viackrát piaty, siedmy. Bolo to na hrane dobrého, lebo tam sa ide len po medailách. Rozdielne sa berie desiatka v slalome, 'obráku' a kombinácii."



Starší z bratskej dvojice Žampovcov dosiahol na ZOH 2014 prenikavý výsledok aj v najtočivejšej disciplíne, v ktorej skončil na šiestej priečke. Momentálne sa jemu ani ďalším Slovákom nedarí v tvrdej konkurencii mužského lyžovania presadiť vyššie. Aj Adama motivujú výkony Petry Vlhovej, ktorá sa medzi ženami zaradila medzi úplnú elitu: "Vďaka nej celý svet vie, kde je Slovensko. Vďaka nej je lyžovanie u nás vnímané ináč a ľudia registrujú, že máme aj iných lyžiarov okrem nej. Kto sa trocha vyzná do športu, vie, že byť do prvej stovky alebo päťdesiatky na svete nie je jednoduché. A každé miesto navyše sa získava ťažko. Peťa je svetový fenomén, dokazuje, že patrí do špičky. Je to motivácia, aby som tam tiež patril."