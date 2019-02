Adam Žampa je jedným z kandidátov na zástupcu alpských lyžiarov u FIS

Doterajší zástupca, 38-ročný Rakúšan Hannes Reichelt už pred časom vyhlásil, že po štyroch rokoch sa neplánuje uchádzať o ďalšie funkčné obdobie.

Are 6. februára (TASR) - Slovák Adam Žampa kandiduje do funkcie zástupcu alpských lyžiarov u Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).



"Ďalšími kandidátmi sú Švajčiar Daniel Yule, Francúzka Anne-Sophie Barthetová a Talianka Verena Stufferová," informuje agentúra APA. Hlasovanie o kandidátoch sa uskutočnilo počas MS vo švédskom Are.



Doterajší zástupca, 38-ročný Rakúšan Hannes Reichelt už pred časom vyhlásil, že po štyroch rokoch sa neplánuje uchádzať o ďalšie funkčné obdobie. "Končím z dvoch dôvodov. Nedokážete s ničím pohnúť a pre zmeny v rodine nemám momentálne čas," prezradil.