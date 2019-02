ADÁMIK o Hamšíkovi: Chcel byť ako Zidane, no stal sa Ježišom Neapola

Nadšenec teqballu

Bratislava 16. februára (Teraz.sk) – Futbalovou udalosťou číslo 1 na Slovensku bol počas uplynulých dní prestup Mareka Hamšíka z Neapolu do čínskeho klubu Ta-lien I-fang. Ikona talianskeho veľkoklubu pôsobila na Apeninskom polostrove celkovo 15 rokov, pričom pre jej futbalový rast boli mimoriadne dôležité dva roky predtým, ktoré rodák z Banskej Bystrice strávil v doraste bratislavského Slovana. Počas nich bol jeho susedom na internátnej izbe a cez prázdniny aj v útrobách štadióna na Tehelnom poli Jozef Adámik, ktorý si v televíznom štúdiu TABLET.TV okrem iného aj na tieto roky zaspomínal.Adámik, ktorý počas seniorskej kariéry obliekal dresy Slovana, Dubnice, Banskej Bystrice, Prešova, Trnavy či Baníka Ostrava, si na príchod Hamšíka do mládežníckej gardy belasých v lete 2002 pamätá akoby sa udial včera.rozhovoril sa Jozef Adámik.Pôsobeniu Hamšíka v SSC Neapol predchádzal angažmán v konkurenčnej Brescii, kam sa dostal len po šiestich štartoch za seniorský tím v tom čase druholigového Slovana Bratislava.pokračoval Adámik, ktorý nepopiera, že mu angažmán v Taliansku s ostatnými spoluhráčmi aj trochu závideli.V Neapole strávil súčasný rekordér v počte reprezentačných štartov viac než jedenásť rokov, počas ktorých prekonal viacero klubových rekordov vrátane nastrieľaných gólov legendárneho Diega Maradonu. Nečudo, že v priebehu tohto obdobia sa Hamšíkovo meno ocitlo v hľadáčiku európskych veľkoklubov, ako sú Juventus Turín, Manchester United či FC Barcelona. Nemal to skúsiť aj inde ako v SSC?prezradil Adámik, ktorý v našej najvyššej súťaži obliekal dresy Slovana Bratislava, Dubnice, Banskej Bystrice, Prešova i Trnavy, pričom v priebehu jesennej časti sezóny 2013/14 viedol v niektorých zápasoch trnavský Spartak ako kapitán.Kým Hamšík sa s Neapolom rok čo rok pohyboval v pokojných vodách tabuľky a neraz dokonca útočil na taliansky titul, jeho spoluhráč z dorasteneckých čias si počas jediného zahraničného angažmánu vyskúšal tuhý boj o záchranu. Ako si Adámik spomína na sezónu 2011/12 v drese Baníka Ostrava?vrátil sa myšlienkami necelých sedem rokov dozadu skúsený stopér.V súčasnosti hráva Adámik nižšiu súťaž v Rakúsku a pracuje v jednej nadnárodnej spoločností ako obchodný zástupca. Okrem toho sa s niektorými nadšencami snažia dostať na Slovensku do povedomia nový šport – teqball.uzavrel Jozef Adámik.