Adurizove nožničky prestrihli sériu Barcelony v úvodných dueloch

Bilbao 17. augusta (TASR) - Úradujúcemu španielskemu futbalovému majstrovi FC Barcelona nevyšiel štart do nového ročníka La Ligy. Katalánci podľahli v piatkovom otváracom stretnutí domácemu Athleticu Bilbao 0:1, keď o ich prvej prehre v úvodnom dueli sezóny za uplynulých desať rokov rozhodol nádherným gólom nožničkami v 89. minúte veterán Aritz Aduriz.



Tridsaťosemročnému útočníkovi stačila po striedaní iba jedna minúta na to, aby prerušil 10-zápasovú sériu Barcelony, ktorá v 1. ligovom kole prehrala naposledy v roku 2008. Vtedy ju rovnakým rozdielom zdolala na svojom ihrisku Numancia. "Vo chvíľach, ako je táto, je futbal tá najkrajšia hra na svete. Bude mi chýbať. Som však nesmierne šťastný, že som si mohol vybrať ako a kde ukončím svoju kariéru. Tento klub jednoducho milujem," povedal Aduriz, ktorý za baskický klub odohral 389 stretnutí s bilanciou 172 gólov, 45 prihrávok. Po tejto sezóne plánuje zavesiť kopačky na klinec.



Barcelona nastúpila bez Argentínčana Lionela Messiho, ktorý laboruje so zranením pravého lýtka. Na listinu zranených navyše ešte v prvom polčase pribudol aj Luis Suarez, ktorý odstúpil pre svalové problémy. Hviezdna posila z Atletica Madrid, francúzsky reprezentant Antoine Griezmann ich v koncovke nahradiť nedokázal. "Lopta skrátka nechcela spadnúť do brány. Musíme pracovať ďalej a v čo najkratšom možnom čase si napraviť chuť," citovala agentúra AP majstra sveta z roku 2018.



Kapitána "blaugranas" Gerarda Piqueho prehra nepotešila, no ani nerozhodila: "Dnes sme to neboli my. Občas sa to však stáva. Letná príprava sa skončila len nedávno a v našom tíme je veľa nových hráčov, ktorí potrebujú čas na aklimatizáciu. Verím, že už v blízkej budúcnosti budú pre nás prínosom. Je lepšie prehrať teraz, ako prísť o body na konci sezóny."



Hráči Barcelony si môžu napraviť chuť už budúcu nedeľu 25. augusta na domácom ihrisku v dueli proti Betisu Sevilla. Bilbao cestuje o deň skôr na predmestie Madridu, kde hrá svoje domáce zápasy Getafe.