Agassi už nie je trénerom Djokoviča: Často spolu nesúhlasili

Andre Agassi sa stal koučom Djokoviča vlani pred štartom Roland Garros. V realizačnom tíme Djokoviča by údajne mal zostať bývalý český daviscupový reprezentant Radek Štěpánek.

New York 31. marca (TASR) - Andre Agassi už nie je trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča. Američan sa po necelom roku dohodol so svojim zverencom na ukončení spolupráce.



"Novakovi som chcel vždy pomôcť, ale príliś často sme spolu nesúhlasili. Do budúcnosti mu želám iba to najlepšie," citoval Agassiho portál eurosport.com.



Dvanásťnásobný grandslamový šampión vynechal druhú polovicu minulej sezóny pre problémy s pravou rukou a momentálne sa herne trápi. Na začiatku tohto roka skončil na Australian Open už v osemfinále aj pre stále nedoliečený lakeť, v Indian Wells a Miami skončil hneď v úvode. Tridsaťročný Srb sa momentálne nachádza až na 12. mieste rebríčka ATP.



Agassi sa stal koučom Djokoviča vlani pred štartom Roland Garros. V realizačnom tíme Djokoviča by údajne mal zostať bývalý český daviscupový reprezentant Radek Štěpánek. Od júna 2006 do mája 2017 viedol srbského tenistu slovenský tréner Marián Vajda.