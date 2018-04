Cehlárik nefiguroval v poslednom dueli v zostave hostí, jeho materský klub Boston Bruins hrá semifinále play off Východnej konferencie NHL.

Washington 29. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik dohral so svojím tímom Providence Bruins v play off nižšej zámorskej súťaže AHL. Bruins prehrali vo štvrtom stretnutí 1. kola na ľade Lehigh Valley Phantoms 3:4 po predĺžení a v sérii 1:3 na zápasy.



