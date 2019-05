AHL: Charlotte s Jurčom vo finále play off proti Chicagu Wolves

Dvadsaťšesťročný slovenský hokejista má v 13 dueloch vyraďovacej časti na konte štrnásť bodov za šesť gólov a osem asistencií a je tretí najproduktívnejší hráč svojho tímu.

Charlotte 28. mája (TASR) - Hokejisti Charlotte Checkers so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom sa v boji o Calderov pohár stretnú s hráčmi Chicaga Wolves. Tí postúpili do finále play off zámorskej AHL po víťazstve nad San Diegom Gulls 4:2 na zápasy. V noci na utorok spečatili postup domácou výhrou 3:1.



Checkers v 3. kole play off Východnej konferencie vyradili Toronto Marlies rovnako v šiestich zápasoch. Finálová séria o Calderov pohár sa začne v noci na nedeľu na ľade Charlotte. Dvadsaťšesťročný Jurčo má v 13 dueloch vyraďovacej časti na konte štrnásť bodov za šesť gólov a osem asistencií a je tretí najproduktívnejší hráč svojho tímu.