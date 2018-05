Akvabely sa predstavia na podujatí Svetovej série FINA v Šamoríne

Program 4. podujatia Svetovej série FINA v synchronizovanom plávaní:



piatok 11. mája:



11.00 technické zostavy sólistiek, 14.30 technické zostavy párov, 16.30 technické zostavy tímov



sobota 12. mája:



11.45 technické zostavy miešaných párov, 15.00 voľné zostavy tímov, 17.30 voľné kombinované zostavy



nedeľa 13. mája:



9.30 voľné zostavy sólistiek, 14.00 highlight zostavy, 15.45 voľné zostavy párov a miešaných párov



Nominácia SR na FINA Svetovú sériu v Šamoríne (11. - 13. mája): Júlia Bacharová, Zuzana Bodíková (obe Iuventa Aquatix, o. z. - IUVAQ), Naďa Daabousová (TJ Slávia STU Bratislava - STU), Romana Horská, Kristína Kvasňovská, Anastasia Jakovlevová (STU), Dina Lengyelová, Laura Lisá, Diana Miškechová, Barbora Novotná (všetky IUVAQ), Rebecca Slezáková, Sophia Suranová (obe STU). Tréneri: Gábor Szauder, Nora Szauder, Monika Thuringerová.

Šamorín 10. mája (TASR) - Akvabely z 11 krajín sa od piatka do nedele predstavia na štvrtom podujatí Svetovej série FINA v Šamoríne. Najväčším slovenským želiezkom v ohni bude Nada Daabousová, ktorá v 2. kole v Pekingu triumfovala v technickom sóle. Slovenky obsadia všetkých 10 disciplín, v ktorých sa bude v x-bionic® aquatic sphere súťažiť.povedala pre TASR jedna so slovenských reprezentačných tréneriek Nora Szauder.Najväčšími hviezdami podujatia v Šamoríne budú Talianky Linda Cerrutiová s Costanzou Ferrovou, ktoré na ME 2016 v Londýne získali bronz v súťaži párov. Pôvodne mali v Šamoríne štartovať aj vicemajsterky sveta z Číny, ochoreli však a tak sa zo súťaže odhlásili.dodala Szauder.Okrem Daabousovej, účastníčky OH 2016 v Riu de Janeiro a Miškechovej sa v slovenských farbách predstavia Júlia Bacharová, Zuzana Bodíková, Romana Horská, Kristína Kvasňovská, Anastasia Jakovlevová, Dina Lengyelová, Laura Lisá, Barbora Novotná, Rebecca Slezáková a Sophia Suranová. Fanúšikovia synchra uvidia v akcii aj akvabely z Ukrajiny, Bieloruska, Česka, Gruzínska, Holandska, Maďarska, Rakúska, Srbska a Španielska.