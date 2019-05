Allegri o odchode z Juventusu: Vedenie sa rozhodlo ísť iným smerom

Päťdesiatjedenročný Allegri mal platný kontrakt do konca nasledujúcej sezóny, ale lavičku opustil už po tomto ročníku.

Turín 19. mája (TASR) - Spolupráca trénera Massimiliana Allegriho a Juventusu Turín sa skončila pre rozdielne pohľady na budúcnosť talianskeho futbalového klubu. Kouč to uviedol na sobotňajšej rozlúčkovej tlačovej konferencii.



Päťdesiatjedenročný Allegri mal platný kontrakt do konca nasledujúcej sezóny, ale lavičku opustil už po tomto ročníku. Juventus pod jeho vedením získal päť majstrovských titulov za sebou, štyrikrát zvíťazil v Talianskom pohári a dvakrát postúpil do finále Ligy majstrov (2015, 2017).



"Ďakujem prezidentovi klubu aj hráčom. Zažili sme spolu veľa radosti. Zanechávam po sebe tím s víťaznou mentalitou a verím, že v Lige majstrov dosiahnu vytúžený úspech," povedal Allegri podľa agentúry DPA. Pri pohľade na vlastných hráčov sediacich v prvom rade sa neubránil slzám.



"Pri stretnutí s vedením som načrtol moju predstavu o ďalšom fungovaní Juventusu, no rozhodli sa ísť iným smerom. Nič viac som sa nepýtal. Pochopil som odlišnosť našich vízií," dodal Allegri, ktorý na lavičke Juventusu pôsobil od roku 2014. Podľa viacerých informácií by ho mal nahradiť jeho predchodca Antonio Conte.