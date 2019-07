Africký pohár národov získalo Alžírsko

Africký pohár národov - finále:



Káhira



Senegal - Alžírsko 0:1 (0:1)



Gól: 2. Bounedjah, rozhodoval: Alioum (Kamerun), ŽK: Gueye, Gassama - Bensebani, Belaili, Mandi, Guedioura



zostavy a striedania:



Senegal: Gomis - Gassama, Kouyate, Sane, Sabaly - Gueye, Ndiaye (59. Diatta), Saivet (75. Diagne) - Sarr, Mane, Niang (85. Keita)



Alžírsko: Mbolhi - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Guedioura, Feghouli (85. Jean-Tahrat), Bennacer, Mahrez - Belaili (84. Brahimi), Bounedjah (89. Slimani)







zoznam víťazov APN (1957 - 2019):



1957 Egypt



1959 Egypt (ako Zjednotená arabská republika)



1962 Etiópia



1963 Ghana



1965 Ghana



1968 DR Kongo (ako Kongo-Kinshasa)



1970 Sudán



1972 Kongo



1974 DR Kongo (ako Zair)



1976 Maroko



1978 Ghana



1980 Nigéria



1982 Ghana



1984 Kamerun



1986 Egypt



1988 Kamerun



1990 Alžírsko



1992 Pobrežie Slonoviny



1994 Nigéria



1996 Juhoafrická republika



1998 Egypt



2000 Kamerun



2002 Kamerun



2004 Tunisko



2006 Egypt



2008 Egypt



2010 Egypt



2012 Zambia



2013 Nigéria



2015 Pobrežie Slonoviny



2017 Kamerun



2019 Alžírsko



Káhira 19. júla (TASR) - Futbalisti Alžírska sa stali víťazmi 32. Afrického pohára národov. V piatkovom finále v Káhire zdolali Senegal tesne 1:0. O výsledku rozhodol už v 2. minúte so šťastím útočník Baghdad Bounedjah. Jeho strelu spoza šestnástky si zblokoval do vlastnej siete vysokým oblúkom obranca Salif Sane.Alžírsko sa do finále prebojovalo prvýkrát od roku 1990, keď získalo doteraz jediný kontinentálny titul. Najlepšie umiestnenie Senegalu bolo druhé miesto z roku 2002 a to zopakovalo aj teraz. Rekordér je Egypt so siedmimi trofejami. APN sa premiérovo konal v letnom termíne a s 24 účastníkmi.Radosť víťazného trénera Djamela Belmadiho bola o tom väčšia, že na lavičke pôsobí iba od vlaňajšieho augusta. Mužstvo vtedy prebral v nezávideniahodnom stave, jeho úlohou na tohtoročnom turnaji bolo napraviť pošramotenú povesť Alžírčanov. Tí pred dvoma rokmi nedokázali na kontinentálnom šampionáte postúpiť zo skupiny a následne sa nekvalifikovali ani na MS.citovala Belmadiho agentúra AFP.Na opačnej strane barikády smútili Senegalčania, ktorých na tohtoročnom APN dokázal zdolať jediný tím - Alžírsko. Obaja sa totiž stretli už v skupine a zápas sa skončil rovnakým skóre. Senegal sa nedokázal poučiť, vo finále navyše chýbala vykartovaná defenzívna hviezda Neapola Kalidou Koulibaly.uviedol tréner Aliou Cisse, ktorému sa vrátili nešťastné spomienky na šampionát 2002. Vtedy bol kapitán neúspešných finalistov.