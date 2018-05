Hráči USA zdolali Kanadu a získali prvú medailu od roku 2015

USA - Kanada 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)



Góly: 27. Kreider (Larkin, DeBrincat), 54. Bonino (Kane), 58. Lee (McAvoy), 59. Kreider - 39. Vlasic (Horvat, Turris). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Kaukokari (Fín.) - Lhotský (ČR), Suominen (Fín.), vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 12.111 divákov.



zostavy:



USA: Kinkaid - McAvoy, Martinez, Murphy, Butcher, Jensen, Pionk, Hughes - Kane, White, DeBrincat - Atkinson, Bonino, Gaudreau - Lee, Larkin, Kreider - Thompson, Ryan, Coleman



Kanada: McElhinney - Vlasic, Parayko, Ekblad, Edmundson, Murray, Nurse, Chabot - Schenn, McDavid, Nugent-Hopkins - Beauvillier, O'Reilly, Barzal - Horvat, Turris, Pageau - Jost, Dubois, Bailey - Eberle





hlasy po zápase (IIHF):



Keith Kinkaid, brankár USA: "Museli sme hodiť včerajší zápas za hlavu a znova sa sústrediť. Myslím si, že sa nám to podarilo. Vedeli sme, že to bude veľký zápas pre USA Hockey po tom, čo sme prišli o zástupcu výkonného riaditeľa federácie Jima Johanssona. Chceli sme pre neho získať medailu."



Charlie McAvoy, obranca USA: "Jim bol neuveriteľný chlap. Pre USA Hockey spravil nesmierne veľa a vieme, že by bol šťastný za bronzové medaily. Ak by bol tu, každého by poriadne vyobjímal a poďakoval by sa nám, že sme prišli. Jeho brat John povedal, že by bol na nás JJ hrdý. Som šťastný, že som sem prišiel a vybojoval bronz pre USA."

Kodaň 20. mája (TASR) - Kodaň 20. mája (TASR) - Hokejisti USA si vybojovali bronzové medaily na majstrovstvách sveta v Dánsku. V nedeľňajšom severoamerickom derby zdolali Kanadu 4:1 a získali prvý cenný kov od roku 2015, keď skončili tiež tretí.Američania sa ujali vedenia v 27. minúte zásluhou presilovkového gólu Kreidera,však vyrovnali ešte pred druhou prestávkou, keď skóroval Vlasic. O triumfe USA rozhodol sedem minút pred koncom Bonino. V závere pridali góly do prázdnej bránky Lee a opäť Kreider. Kanada tak nenatiahla trojročnú medailovú sériu (2-1-0).Zápas mal pod taktovkou slovenský hlavný rozhodca Jozef Kubuš.Vo večernom finále (20.15 h) sa o titul pobijú jeho obhajcovia zo Švédska s prekvapením turnaja zo Švajčiarska.Oba celky chceli bojovať o titul a nieo bronz a tak to zo začiatku na ľade aj vyzeralo. Tempo hry nebolo vysoké a ani nasadenie hráčov v osobných súbojoch. Prvé vážnejšie šance prišli po šiestich minútach. Atkinson ušiel kanadskej obrane, no v poslednej chvíli mu ušiel i puk a pripravil sa o lepšie zakončenie. V 11. minúte vo vlastnom oslabení sa dostal do nájazdu Larkin, no McElhinney opäť zachránil. Na druhej strane mali menšie šance Turris a Barzal. Živší však boli Američania, ktorí v závere tretiny zatlačili, vybojovali si aj presilovku a ešte niekoľkokrát ohrozili McElhinneyho.V 24. minúte si v oslabení vypracovali šancu aj Kanaďania, keď Pageau prihral Ekbladovi, ale ten blafákom Kinkaida neprekvapil. Vzápätí sa po rýchlej kombinácii dostal do veľkej šance, ale opečiatkoval len žŕdku. USA to však vyšlo pri ďalšej presilovke po zaváhaní McDavida, ktorému sa puk poodrážal od korčule, dostal sa k nemu Kreider a sám pred McElhinneym otvoril skóre - 1:0. Američania boli v druhej časti aktívnejší a vypracovali si aj ďalšie možnosti na góly. V 29. minúte vyskúšal bekhendovú kľučku na brankára Bonino, ale McElhinney stihol poslať betón k ľavej žŕdke. V ďalších minútach si poradil aj s pokusmi DeBrincata a Leeho. Kanada toho pred Kinkaidom príliš veľa neukázala, no v závere dokázala vyrovnať. Akcia sa paradoxne začala pred jej bránkou. Najprv mal tutovku na 2:0 Jensen, no netrafil a z následného rýchleho brejku vyrovnal Vlasic - 1:1.vyrovnávajúci gól nakopol a do tretieho dejstva vstúpili oveľa lepšie. Od úvodu zatlačili súpera a držali sa v jeho pásme, Kinkaid mal plné ruky práce so strelami Parayka, Duboisa či McDavida. Američania sa vymanili zo zovretia až po niekoľkých minútach pri vylúčení Ekblada, no takmer ich zaskočil McDavid, ktorý predviedol svoju obrovskú rýchlosť a od zakončenia ho zastavil v poslednej chvíli Kreider. Nerozhodný stav nezmenila ani krátka hra 4 na 4 a následná kanadská dohrávaná presilovka, iba druhá v zápase. Američania ale svoju siedmu v stretnutí premenili. McElhinney len vyrazil Kaneovu tečovanú strelu pred seba, kde bol Bonino a poslal USA do vedenia 2:1. Kanada už tri minúty pred koncom odvolala brankára, no tento zámer jej nevyšiel, keď Lee s Kreiderom upravili dvomi gólmi do prázdnej bránky na konečných 4:1.