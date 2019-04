Američania zverejnili mená prvých 17 hráčov pre šampionát na Slovensku

Predbežná nominácia USA na MS 2019:



Brankári: Cory Schneider (New Jersey Devils/NHL), Thatcher Demko (Vancouver Canucks/NHL), Crayden Primeau (Laval Rocket/AHL)



Obrancovia: Ryan Suter (Minnesota Wild/NHL), Brady Skjei (New York Rangers/NHL), Alec Martinez (Los Angeles Kings/NHL), Quinn Hughes (Vancouver Canucks/NHL)



Útočníci: Patrick Kane, Alex DeBrincat (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), James van Riemsdyk (Philadelphia Flyers/NHL), Dylan Larkin, Luke Glendening (obaja Detroit Red Wings/NHL), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL), Chris Kreider (New York Rangers/NHL), Colin White (Ottawa Senators/NHL), Frank Vatrano (Florida Panthers/NHL)

Washington 18. apríla (TASR) - Reprezentácia USA zverejnila prvých 17 nominovaných hokejistov na nadchádzajúce majstrovstvá sveta na Slovensku. V kádri Američanov sa predstaví 11 hráčov draftovaných v prvom kole NHL, z nižšej zámorskej súťaže AHL sa do výberu dostal brankár Crayden Primeau.Kapitánom bude Patrick Kane z Chicaga Blackhawks, v realizačnom tíme figurujú hlavný tréner Jeff Blashill s asistentmi Danom Bylsmom, Johnom Hynesom a Kevinom Reiterom, generálny manažér je Chris Drury. Informovala o tom oficiálna stránka USA Hockey.Američania budú v piatok 10. mája prvým súperom Slovákov v košickej A-skupine.