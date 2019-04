Američanov na majstrovstvách sveta posilní ďalšia trojica hráčov z NHL

Dvaja z hráčov boli vlani aj súčasťou bronzového tímu.

New York 27. apríla (TASR) - Americká reprezentácia sa na hokejových majstrovstvách sveta predstaví aj s trojicou z klubu NHL Calgary Flames Johnym Gaudreauom, Derekom Ryanom a Noahom Hanifinom. Národný tím posilnili po vypadnutí ich tímu v 1. kole play off. V úvodnom zápase na šampionáte sa USA stretnú v košickej A-skupine so Slovenskom.



Útočníci Gaudreau a Ryan boli súčasťou národného tímu aj vlani, keď Američania získali bronz. Obranca Hanifin má v zbierke zlato z juniorského šampionátu v roku 2014. Informoval o tom na svojom webe USA Hockey.