Americký plavec N. Adrian má rakovinu semenníkov

Päťnásobný olympijský víťaz uviedol, že verí v uzdravenie a dokonca plánuje účasť na olympijských hrách 2020 v Tokiu.

Los Angeles 25. januára (TASR) - Päťnásobný olympijský víťaz v plávaní Nathan Adrian trpí rakovinou semenníkov. Zverejnil to prostredníctvom twitteru, zároveň však dodal, že verí v uzdravenie a dokonca plánuje účasť na olympijských hrách 2020 v Tokiu.



"Zachytili sme to skoro a už som začal s liečbou. Prognóza je dobrá. Do vody sa vrátim o niekoľko týždňov, plne sa sústredím na Tokio," napísal na sociálnej sieti 30-ročný Američan.



Dosiaľ štartoval pod piatimi kruhmi trikrát (2008, 2012, 2016), celkovo nazbieral osem medailí, štyri zlaté získal ako súčasť americkej štafety, v Londýne sa radoval aj 100 metrov voľným spôsobom.