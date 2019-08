Americký tréner v skokoch do vody Bohonyi pôjde na 4 roky do väzenia

Jeho zverenkyňa Pryorová vypovedala, že tréner mal negatívny vplyv na jej nádejnú olympijskú kariéru.

Columbus 13. augusta (TASR) - Americký tréner v skokoch do vody William Bohonyi pôjde na štyri roky do väzenia. Súd v meste Columbus udelil bývalému trénerovi družstva štátnej univerzity v Ohiu súhrnný trest za dva sexuálne útoky na americkú reprezentantku Estee Pryorovú v čase, keď mala iba 16 rokov.



Zároveň bude mať do konca života štatút sexuálneho násilníka. Pryorová vypovedala, že tréner mal negatívny vplyv na jej nádejnú olympijskú kariéru. Informáciu priniesol server deadspin.com.