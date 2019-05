Anastasia Kuzminová ôsmykrát kráľovnou biatlonovej stopy

Kuzminová v uplynulej sezóne opäť žiarila, stala sa majsterkou sveta v rýchlostných pretekoch, v tejto disciplíne získala aj malý krištáľový glóbus.

Banská Bystrica (TASR) – Anastasia Kuzminová sa stala ôsmykrát kráľovnou biatlonovej stopy. V piatok večer jej nasadil na hlavu symbolickú korunku za triumf vo výročnej ankete viceprezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Pavol Hurajt.



Kuzminová v uplynulej sezóne opäť žiarila, stala sa majsterkou sveta v rýchlostných pretekoch, v tejto disciplíne získala aj malý krištáľový glóbus a celkovo jej vo Svetovom pohári patrila tretia priečka. "Osmičku mám šťastnú. Verím, že tento ôsmykrát bude pre mňa i pre všetkých pamätný, možno aj rozlúčkový. Veľmi si vážim, že som mohla byť toľkokrát ocenená. Uvedomujem si, že to priamo súvisí s výsledkami. Mala som pri tomto ocenení aj prestávky, no aj za ne som rada, že som mohla poblahoželať či už Janke Gerekovej alebo Paulíne Fialkovej. Pevne verím, že teraz bude mojou nástupkyňou práve Paulína a tú korunku bude nosiť ona," uviedla na tlačovom brífingu.







Kuzminová je v nasledujúcej sezóne pripravená pomôcť už iba ženskej biatlonovej štafete, v individuálnych pretekoch sa nepredstaví. Definitívne rozhodnutie prezradí verejnosti až na jeseň. "V lete ma čakajú dve exhibície na kolieskových lyžiach, uvidím ako sa na ne dokážem mobilizovať. Bude to pre mňa aj odrazový bod pri rozhodovaní, či ísť ďalej alebo nie," prezradila aktuálna kráľovná biatlonovej stopy. "Športovať ma baví, žijem tým celý život. Viem, že biatlon len tak ľahko z môjho života nevyprchá. Udržiavať sa a trénovať, aby som mohla súťažiť, ak to bude potrebné, je jedna vec, ale či budem aj dostatočne dobrá, aby som bola plnohodnotným členom štafety, to je vec druhá. Neviem, či je potrebné až tak veľmi presadzovať túto myšlienku, pretože máme mladé dievčatá, ktoré by mohli teraz napredovať. Nemyslím tým sestry Fialkové či Terku Poliakovú, ale ďalšie, ktoré by sa mali 'hecnúť', nabudiť. Neviem, či mojím rozhodnutím podporiť štafetu neurobím zle. Keby som povedala, že končím, možno by to bol pre mladé pretekárky štartovací bod. Že im už nič neprekáža a musia sa tam prebojovať, lebo štafeta ich potrebuje. Aj nad týmto často rozmýšľam a aj o tom bude moje rozhodnutie."



V Banskej Bystrici v piatok večer ocenili aj ďalších biatlonistov. V kategórii mládeže vyhrala Zuzana Remeňová z Podbrezovej, významné ocenenie za letnú sezónu patrí Paulíne Fialkovej. Slávnostného galavečera sa však nezúčastnili sestry Fialkové a ani zdravotne indisponovaný prezident SZB Tomáš Fusko. Nahradil ho viceprezident Pavol Hurajt, ktorý pre TASR uviedol: "Ocenili sme dnes veľmi veľa pretekárov za celú sezónu, od žiackych kategórií až po samotnú kráľovnú biatlonovej stopy. Okrem Nasti nás potešili v juniorských kategóriách napríklad Sklenarík, ktorý sa chytil na majstrovstvách sveta, ďalej aj Kapustová alebo Remeňová. Aj v mládežníckych kategóriách nám pomaly vyrastajú úspešní biatlonisti a biatlonistky. Uvidíme, ako to pretavia do ďalších rokov. Čo sa týka ženskej štafety, najbližšiu sezónu vo Svetovom pohári vidím trošku skepticky. Pretrhla sa taká niť do seniorskej reprezentácie. Vidím tam ročnú medzeru, pretože možné nástupkyne sú ešte veľmi mladé. Poviem to na rovinu, že na Svetový pohár ešte nemajú. Verím teda, že Nasťa Kuzminová nám v nasledujúcej sezóne pomôže, teda že jej rozhodnutie bude kladné."