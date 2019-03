VÝBORNÝ VÝKON: Kuzminová vybojovala na MS v Östersunde v šprinte zlato

Výsledky



šprint na 7,5 km: 1. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 22:17,5 (1 tr. or.), 2. Ingrid Landmark Tandrevoldová ((Nór.) +9,7 (0), 3. Laura Dahlmeierová (Nem.) 12,6 (0), 4. Hanna Öbergová 13,2 (1), 5. Mona Brorssonová (obe Švéd.) 21,7 (1), 6. Denise Herrmannová (Nem.) 23,9 (2), 7. Markéta Davidová (ČR) 26,5 (1), 8. Jekaterina Jurlovová-Perchtová (Rus.) 31,4 (1), 9. Tiril Eckhoffová (Nór.) 32,6 (2), 10. Dorothea Wiererová (Tal.) 33,2 (2), ... 33. Ivona FIALKOVÁ 1:36,2 (2), 48. Paulína FIALKOVÁ 2:10,1 (4), 86. Terézia POLIAKOVÁ (všetky SR) 4:42,6 (4)

Östersund 8. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová vybojovala na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde v šprinte zlatú medailu a skompletizovala si v kariére zbierku vzácnych kovov na MS. Druhú v poradí Nórku Ingrid Landmark Tandrevoldovú na 7,5 km trati zdolala o 9,7 sekundy a tretiu Nemku Lauru Dahlmeierovú o 12,6 s. "vyznala sa v cieli pre RTVS šampiónka.Na severe bolo nevľúdne počasie, v mraze -5 stupňov silno fúkalo a bola aj otázka šťastia, komu ako vietor dopraje. Pred dvoma rokmi na MS v Hochfilzene zvíťazila Češka Koukalová, tá však už s kariérou skončila, medzi favoritkami sa rátalo s olympijskou víťazkou Dahlmeierovou, no rozkolísaná sezóna ju príliš nepodržala. Skôr sa skloňovali iné štyri mená, najlepšie túto sezónu v šprinte Svetového pohára, Vittozziová, Röiselandová, Wiererová a Kuzminová, dvojnásobná olympijská víťazka práve v šprintérskej disciplíne, ktorá v seriáli SP triumfovala v šprinte v nemeckom Ruhpoldingu. Pred štartom však bojovala s chorobou, organizmus oslabila viróza a ťažko sa odhadovalo, do akej miery ju podlomené zdravie podrží.Veterná strelnica si vyžadovala absolútnu koncentráciu u každej z 94 štartujúcich a aj momentálnu reakciu na nárazový vietor. Zo štvorice Sloveniek sa netradične ako prvá vydala na trať Poliaková (strelecká bilancia 1-3), odstrieľala 'ležku' veľmi pomaly za 1:19,5 min a navyše minula piaty terč. V stoji to bolo ešte horšie a musela trikrát krúžiť na trestnom okruhu. Wiererová s prvým a štvrtým nevybieleným terčom začala zle a v podstate si odstrelila šancu na medailu. Vittozziová ju napodobnila na treťom a štvrtom terči a taktiež si skomplikovala cestu na pódium. Druhý a piaty terč nedoprial Röiselandovej a odrazu sa otvorila veľká šanca pre ďalšie biatlonistky.Kuzminovej nevyšla v polohe ležmo úvodná rana (1-0), príliš ju to však nezdržalo, keďže na strelnici sa množili chyby. Tesne za ňou strieľala Mäkäräinenová, bola bezchybná, rovnako ako neskôr Dahlmeierová, tá však pomalšie bežala. Kuzminová na medzičase za vedúcou Fínkou zaostávala na 16. mieste o 25,4 sekundy, P. Fialková (2-2) žiaľ netrafila prvý a piaty terč. Streľba stojmo veľmi pomohla Kuzminovej, zvládla ju výborne, rytmicky rýchlo a mohla zaútočiť na jednu z medailí. Na diaľku sa porovnávala najmä s Tandrevoldovou, na medzičase po streľbe stojmo na ňu strácala len 1,9 sekundy, v cieli však bola od nej lepšia o 9,7 s. Na súperky sa pozerala zvrchu a vytúžený piedestál jej zostal až do úplného konca. Kuzminovej sa tak splnilo jedno veľké želanie, k doterajšiemu striebru a bronzu pridať úspech najcennejší, zlatú medailu. S číslom 79 ju ešte v závere ohrozovala Nemka Herrmannová, nádej na zlato si však pokazila na druhom a štvrtom stojkovom terči. Kuzminová v doterajšej kariére skončila na MS 2009 v Pjongčangu v 'masse' strieborná, na MS 2011 v Chanty-Mansijsku v šprinte bronzová a teraz sa vyšvihla na zlatý piedestál. V histórii MS je to už štvrtá medaila pre slovenský biatlon, tá prvá sa zrodila zásluhou stíhacích pretekov Martiny Schwarzbacherovej v striebornom lesku v roku 1999 v Kontiolahti.P. Fialková si taktiež mohla polepšiť, keby trafila dva posledné terče. I. Fialková svoju sestru v 'ležke' napodobnila (2-0), v poradí sa zosunula, našťastie ju podržala stopercentná 'stojka' a vylepšila si tak pozíciu pred stíhacími pretekmi.Veľká eufória vypukla v slovenskom biatlonovom tábore. Objavili sa aj slzy šťastia, najmä u zlatej Nasti, ktorá pre bolesti hrdla takmer zo seba nevydala hlas. "šepkala so slzami v očiach. "Tréner a manžel Daniel Kuzmin akoby tomu všetkému neveril.Strelecký tréner Tomáš Kos prežíval napätie vo vnútri s ľadovým pokojom.Kuzminová na svojej púti za zlatom dosiahla šiesty najlepší bežecký čas, o 16,6 sekundy pomalší ako najrýchlejšia Herrmannová. Streľbu stojmo zvládla perfektne za 25,7 sekundy a veľmi si pomohla. Práve streľba ďalšie Slovenky podržala menej. Najviac nespokojnosti sa vzhľadom na ambície objavili u Paulíny Fialkovej.Ivona Fialková označila svoju streľbu 2+0 za priemernú, ani jej sa však dobre nebežalo. "Kuzminová za zlatý šprint si pripísala 60 bodov do hodnotenia Svetového pohára a po 19 pretekoch z 26 je už tretia, pred ňou je iba dvojica Talianok s Wiererovou 737 a Vittozziovou 733, Kuzminová nazbierala 680 bodov, P. Fialková na šiestej 526 bodov.