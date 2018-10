Anderson vyhral turnaj ATP vo Viedni a dostal sa na Turnaj majstrov

Dvojhra - finále:



Kevin Anderson (2-JAR) - Kei Nišikori (5-Jap.) 6:3, 7:6 (3)

Viedeň 28. októbra (TASR) - Juhoafričan Kevin Anderson vyhral v nedeľu vo finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP Erste Bank Open vo Viedni nad Japoncom Keiom Nišikorim 6:3 a 7:6 (3). Nasadený hráč číslo dva pokoril turnajovú päťku za 1:55 hod. a zaistil si tak účasť na koncoročnom Turnaji majstrov ATP Finals v Londýne.Pre 32-ročného Andersona je to piaty turnajový triumf vo dvojhre v kariére na profiokruhu. Zinkasoval zaň 473.865 eur pred zdanením.Anderson je po 23 rokoch druhým Juhoafričanom, ktorý sa kvalifikoval na ATP Finals. Pred ním sa to podarilo v roku 1995 Wayneovi Ferreirovi. Anderson je šiestym tenistom s istotou účasti v Londýne, pridal sa ku kvintetu Rafael Nadal, Novak Djokovič, Juan Martin del Potro, Roger Federer a Alexander Zverev.povedal pre ORF tohtoročný wimbledonský finalista, ktorý v tomto roku vyhral druhý turnaj. Ten prvý vo februári v New Yorku.