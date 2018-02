Andrej Martin vypadol v semifinále v Quite

dvojhra - semifinále:



Roberto Carballes Baena (Šp.) - Andrej MARTIN (SR) 4:6, 6:3, 6:2



Quito 10. februára (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v ekvádorskom Quite. V sobotňajšom semifinále nestačil na Španiela Roberta Carballesa Baenu, ktorému podľahol po trojsetovej bitke 6:4, 3:6 a 2:6.Slovenský reprezentant sa druhýkrát v kariére dostal medzi najlepšiu štvoricu na turnajoch ATP. Pred dvoma rokmi skončil v chorvátskom Umagu až v neúspešnom finále. Duel trval takmer dve a pol hodiny. Dvadsaťosemročný slovenský daviscupový reprezentant, ktorý do hlavnej súťaže postúpil z kvalifikácie vyhral prvý set 6:4, v ďalších dvoch ale už na súpera nestačil.