Andy Murray si vo Washingtone zahrá štvorhru s bratom Jamiem

S o rok starším bratom si 32-ročný britský tenista zahrá štvorhru po takmer troch rokoch.

Londýn 24. júla (TASR) - Ďalší štart po svojom návrate do tenisového diania po januárovej operácii bedrového kĺbu absolvuje Brit Andy Murray budúci týždeň na turnaji ATP vo Washingtone, kde sa predstaví vo štvorhre po boku svojho brata Jamieho. Pre bývalú svetovú jednotku to bude štvrtý tohtoročný turnaj, ale prvý na betónovom povrchu, ktorý nesvedčí kĺbom. Jamie Murray vlani vo Washingtone získal deblový titul spoločne s Brazílčanom Brunom Soaresom.



Andy Murray, ktorý podstúpil operáciu bedrového kĺbu aj vlani v januári, postúpil pred rokom na turnaji Citi Open do štvrťfinále dvojhry. Na štvrťfinálový zápas už ale nenastúpil pre únavu. Tento rok hrá trojnásobný grandslamový šampión iba štvorhry. Vo Wimbledone skončil s Francúzom Pierreom-Huguesom Herbertom v 2. kole, v dvojici s Američankou Serenou Williamsovou sa prebojovali v mixe do osemfinále. S o rok starším bratom si 32-ročný Andy Murray zahrá štvorhru po takmer troch rokoch, uviedla agentúra AFP.