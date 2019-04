Angličanom bude v Lige národov chýbať zranený Hudson-Odoi

Osemnásťročný stredopoliar si v pondelňajšom ligovom stretnutí s Burnley (2:2) roztrhol achilovku a bude musieť podstúpiť operáciu.

Londýn 24. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea prišiel do konca sezóny o Calluma Hudsona-Odoia. Osemnásťročný stredopoliar si v pondelňajšom ligovom stretnutí s Burnley (2:2) roztrhol achilovku a bude musieť podstúpiť operáciu.



"Callum bude chýbať do konca sezóny. Počas celého leta bude rehabilitovať a dúfame, že do plného zaťaženia sa vráti čo najskôr," uvádza sa v oficiálnom vyjadrení klubu. Zranenie mu neumožní reprezentovať anglický národný tím v júnovom semifinále Ligy národov proti Holandsku. Informovala agentúra AP.