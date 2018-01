Bývalý anglický reprezentant čelí obvineniam z rasizmu a šikany

Päťdesiatšesťročný Beardsley odohral v drese Newcastlu 326 stretnutí a strelil 119 gólov. Anglicko reprezentoval na MS 1986 a 1990.

Newcastle 9. januára (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Peter Beardsley dočasne nepovedie tím Newcastlu United do 23 rokov.



"Beardsley čelí obvineniam zo šikany a rasizmu. V pondelok ho vypočulo vedenie klubu, kde obvinenia spochybnil. Do konca týždňa majú sťažovatelia čas na predloženie dôkazov. Tím nepovedie do skončenia vyšetrovania," cituje agentúra AP vyhlásenie klubu.



Päťdesiatšesťročný Beardsley odohral v drese Newcastlu 326 stretnutí a strelil 119 gólov. Anglicko reprezentoval na MS 1986 a 1990.