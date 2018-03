Nominácia: Anglicko nastúpi v príprave so štyrmi nováčikmi

nominácia Anglicka:



brankári: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)



obrancovia: Kyle Walker, John Stones (obaja Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (obaja Tottenham), James Tarkowski (Burnley), Ryan Bertrand (Southampton), Ashley Young (Manchester United), Joe Gomez (Liverpool), Alfie Mawson (Swansea)



stredopoliar: Eric Dier, Dele Alli (obaja Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Lewis Cook (Bournemouth), Adam Lallana, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain (všetci Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal), Jake Livermore (West Bromwich)



útočníci: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal)

Londýn 15. marca (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate nominoval na marcové prípravné zápasy s Holandskom a Talianskom štyroch nováčikov. Do kádra sa premiérovo dostali brankár Nick Pope a obranca James Tarkowski z Burnley, bek Swansea Alfie Mawson a stredopoliar Lewis Cook z Bournemouthu.Southgate povolal dokopy 27 hráčov. Angličania nastúpia proti "oranjes" 23. marca v Amsterdame a o štyri dni neskôr sa stretnú vo Wembley s Talianskom.povedal Southgate.Po zraneniach sa do kádra národného tímu vrátili stredopoliari Liverpoolu Jordan Henderson a Adam Lallana, prvýkrát od roku 2016 dostal pozvánku do tímu Jack Wilshere z Arsenalu.komentoval Wilshereovu nomináciu tréner.Pope mal v Burnley pozíciu náhradného brankár, no po zranení kapitána Toma Heatona sa postavil medzi tri žrde a svojej šance sa chopil naplno. V Premier League predvádzajú spoľahlivé výkony aj zadáci Tarkowski a Mawson i dirigent stredu poľa Bournemouthu Cook.V nominácii chýbajú obrancovia Gary Cahill, Chris Smalling a Michael Keane. Southgate im však dvere na MS ešte nezavrel.