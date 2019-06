ARC Bratislava odstartuje Le Mans 2019 s Mirom Konôpkom

Dvadsaťštyriročný ruský formulový jazdec Tereščenko tvorí trio pretekárov slovenského tímu spolu so Švédom Henningom Enqvistom.

Le Mans 14. júna (TASR) - Slovenský automobilový tím ARC Bratislava so svojím monopostom Ligier Gibson začne 24 hodín Le Mans s Miroslavom Konôpkom. Tím sa tak rozhodol na poslednú chvíľu po nočnej kvalifikácii, ktorú sprevádzalo množstvo technických problémov s alternátorom.



Výsledkom troch kvalifikácii je 19. miesto v triede LMP2, celkovo 27. priečka zo 62 posádok. "Nakoniec sme sa rozhodli pre zmenu, pôvodne sme plánovali, že preteky začne Konstantin Tereščenko, ale naša pozícia na štartovacom rošte nebude taká, ako sme očakávali a v strede štartového poľa to bude skutočne preplnené. Bohužiaľ, pre množstvo technických problémov sa nepodarilo vyladiť nastavenie monopostu a sme pomalší ako v roku 2017. Sústredíme sa hlavne na dokončenie pretekov bez krízových situácií a veríme, že sa nám konečne vyhnú technické problémy, lebo aj technici Ligieru, ktorí u nás včera strávili dlhé hodiny nad autom sú zatiaľ bezradní," citovala oficiálna tlačová správa majiteľa tímu a pilota Konôpka.



Dvadsaťštyriročný ruský formulový jazdec Tereščenko tvorí trio pretekárov slovenského tímu spolu so Švédom Henningom Enqvistom. Dvojica legionárov v slovenskom tíme patrí medzi mladých rýchlych jazdcov, no zatiaľ bez skúseností na 24 hodinových vytrvalostných pretekoch. “Pre Mira je to návrat do Le Mans, ale pre nás dvoch s Konstantinom je to nová skúsenosť a obrovská výzva v kariére," skonštatoval Enqvist.



Pole position si v kvalifikácii vyjazdili monoposty tímu Toyota Gazoo Racing s bývalými pilotmi formuly 1 Fernandom Alonsom, Sebastien Buemim a Kazuki Nakajimom. V piatok je v Le Mans na programe slávnostný sprievod všetkých jazdcov a tímov v centre Le Mans o 17.00 h. Samotné preteky sa začínajú v sobotu o 15.00 a skončia v nedeľu o 15.00. ARC Bratislava sa predstaví s číslom 49, rovnako ako v roku 2017.