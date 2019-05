ARC Bratislava s Konôpkom ide druhýkrát na 24 hodín Le Mans

V roku 2017 si Konôpka vybojoval účasť na legendárnych pretekoch v seriáli Asian Le Mans. Tohtoročný príbeh mal úplne rovnaký scenár, do Francúzska sa prebojoval v ázijskej sérii.

Bratislava 6. mája (TASR) - Po druhý raz v histórii bude na motoristických pretekoch 24 hodín Le Mans štartovať slovenský tím. Na najslávnejšom vytrvalostnom podujatí sa po ročnej pauze opäť predstaví ARC Bratislava s jazdcom Miroslavom Konôpkom. Svoj tím a monoposty predstavil v nedeľu. ARC ešte čakajú posledné úpravy a o necelých sedem týždňov by sa vo Francúzku chcel pokúsiť o ďalší úspech.



V roku 2017 si Konôpka vybojoval účasť na legendárnych pretekoch v seriáli Asian Le Mans. Tohtoročný príbeh mal úplne rovnaký scenár, do Francúzska sa prebojoval v ázijskej sérii. Na záverečných pretekoch v Sepangu vyhral triedu LMP2 AM pred americkým tímom United Autosport a portugalským Algarve Pro Racing a uhájil svoje miesto v konečnom poradí tejto kategórie. Slovenská stajňa triumfovala v troch zo štyroch pretekov a so ziskom 94 bodov ovládla svoju kategóriu. Triumfovala aj v hodnotení celej triedy LMP2. "Ísť na Le Mans, to je ako vystúpiť na Mount Everest," povedal Konôpka.



Vlani sa Konôpkovi a jeho tímu kvalifikovať nepodarilo, napriek obrovskej snahe sa dostal len na listinu náhradníkov v kategórii LMP2. Päťdesiatsedemročný jazdec po tomto rozhodnutí nemal chuť bojovať o ďalšiu účasť, to sa však napokon nestalo a slovenský tím nebude 15. júna chýbať na štartovej listine 87. ročníka. "Po sklamaní z Le Mans som už nechcel bojovať v kvalifikácii o účasť na podujatí. Divokú kartu vtedy dostali tímy, ktoré skončili za nami. Tam je to o peniazoch a kontaktoch. My sme v tomto športe asi tam, kde je Angola v hokeji. Aj preto sme chceli dokázať, že sa tam vieme prebojovať normálne. Po dlhom rozmýšľaní, aj vzhľadom na môj vek, som sa napokon rozhodol, že to ešte raz skúsim a vyšlo to," dodal Konôpka.



O cieľoch sa slovenský jazdec nechcel rozprávať, ale čo by malo byť v porovnaní s prvou účasťou lepšie, pomenoval konkrétne. Pri premiére dokončil 24-hodinovku na 46. priečke celkovej klasifikácie, no tím mal veľa technických problémov: "My sme technická disciplína a nemôžeme si dávať ciele vopred. Nám sa pokazí nejaká súčiastka za dve eurá a skončili sme. Čiže bude hlavné nebúrať a nemať žiadne technické problémy. Budem spokojný, ak skončíme v prvej polovici štartového poľa."



Na prototype kategórie LMP2 Ligier JSP217 Gibson budú teraz ARC Bratislava reprezentovať okrem Slováka dvaja noví zahraniční piloti - Švéd Henning Enqvist a Rus Konstantin Tereščenko. "Jazdcov sme vymenili, mám nových a mladých chalanov. Ale sú šikovní, jazdecky to podľa mňa bude dobré. Z tímu nejakí chalani odišli, ale gro zostalo. Mechanikov mám tých istých, je tam 30 ľudí zo Slovenska. Sú to chalani, ktorí tým žijú, bez toho to nejde," zdôraznil Konôpka.



Prestížne preteky sú na programe v polovici budúceho mesiaca, dovtedy čaká tím ešte veľa práce. "Ešte nie je nikto úplne pripravený. Ešte posielame motor do Anglicka, kde nám niečo musia vymeniť. Až v Le Mans budú prebiehať posledné úpravy," prezradil slovenský pretekár, ktorý sa okrem technického stavu monopostu bude spoliehať aj na počasie: "Bol by som veľmi rád, keby nepršalo. Dážď je veľmi "drahý", takže si prajem, aby bolo počasie prívetivé. Ale podmienky bude mať každý také isté."



Konôpka si prvou účasťou na Le Mans splnil sen, a aj preto je tohtoročný štart zrejme posledný v jeho kariére. "Hovorím, že nikdy sa nemá niečo hovoriť definitívne. Som presvedčený, že sa na Le Mans už nikdy nedokážeme kvalifikovať, ale s jazdením prestať nechcem. Sme jediný tím, ktorý Slovensko zviditeľňuje pred fanúšikmi. Bol som minulý mesiac v Amerike a prišli za mnou fanúšikovia, ktorí vedeli, kto sme, čo sme a čo jazdíme. Fotili sa s nami. To som skoro odpadol. Ale motoristickí fanúšikovia sú fanatici, vedia všetko," dodal slovenský pretekár.