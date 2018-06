Argentína na MS remizovala s Islandom, Messi nepremenil jedenástku

D-skupina, 1. kolo:



Argentína - Island 1:1 (1:1)



Góly: 19. Agüero - 23. Finnbogason. Rozhodcovia: Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.), bez kariet.



Francúzsko: Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Mascherano, Biglia (54. Banega) – Meza (84. Higuain), Messi, Di Maria (75. Pavon) – Agüero



Austrália: Halldorsson – Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson – Gudmundsson (63. Gislason), Gunnarsson (76. A. Skulason), G. Sigurdsson, Hallfredsson, Bjarnason – Finnbogason (89. Sigurdarson)

Moskva 16. júna (TASR) - Argentínski futbalisti iba remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS v Rusku s Islandom 1:1. "Albicelestes" poslal v zápase D-skupiny do vedenia v 19. minúte Sergio Agüero, o štyri minúty neskôr debutant na svetovom šampionáte vyrovnal zásluhou Alfreda Finnbogasona.Argentína mala celý zápas prevahu, no nedokázala ju pretaviť do víťazstva. Kapitán juhoamerického mužstva Lionel Messi mal najväčšiu šancu rozhodnúť o triumfe v 64. minúte z jedenástky, no brankár Hannes Halldorsson jeho strelu vyrazil.Od začiatku zápasu bola podľa očakávaní aktívnejšia Argentína. "Albicelestes" sa dostali do vedenia v 19. minúte po góle Agüera, ktorý sa uvoľnil v šestnástke Islandu a presnou strelou nedal brankárovi Halldorssonovi šancu. O štyri minúty neskôr však vyrovnal Finnbogason, ktorý zblízka prekonal Caballera. V 42. minúte zahral v šestnástke rukou islandský obranca Ragnar Sigurdsson, ale hlavný rozhodca Marciniak neodpískal jedenástku v prospech Argentíny. Zverenci trénera Joseho Sampaoliho mali počas celého úvodného dejstva územnú prevahu, no v nadstavenom čase prvého polčasu mohol ísť do vedednia ich súper. Finnbogason a ani Gylfi Sigurdsson Caballera neprekonali.V druhom dejstve Argentínčania svoj tlak stupňovali a Island púšťali pred Caballerovu bránku len sporadicky. V 64. minúte fauloval Magnusson vo vlastnej šestnástke Di Mariu, no nariadenú penaltu Messi nepremenil. V 81. minúte strela argentínskeho kapitána len tesne minula Halldorssonovu bránku. Juhoameričania držali loptu na svojich kopačkách, no vo finálnej fáze sa im nepodarilo prekvapiť dobre organizovanú obranu Islandu.