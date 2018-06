Argentína porazila na MS Nigériu a postúpila so osemfinále

D-skupina, 3. kolo:



Nigéria - Argentína 1:2 (0:1)



Góly: 49. Moses (11 m) - 14. Messi, 86. Rojo. ŽK: Balogun, Mikel - Mascherano, Banega, Messi. Rozhodcovia: Cakir – Duran, Ongun (všetci Tur.).



zostavy:



Nigéria: Uzoho - Balogun, Troost-Ekong, Omeruo (Iwobi) - Moses, Etebo, Mikel, Ndidi, Idowu - Musa (90+2. Simy), Ihenacho (46. Ighalo)



Argentína: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (80. Agüero) - Perez (61. Pavon), Mascherano, Banega - Messi, Higuain, Di Maria (72. Meza)

Konečná tabuľka D-skupiny:



1. Chorvátsko 3 3 0 0 7:1 9*



2. Argentína 3 1 1 1 3:5 4*



---------------------------



3. Nigéria 3 1 0 2 3:4 3



4. Island 3 0 1 2 2:5 1



*postup do osemfinále

Petrohrad 26. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny zvíťazili v utorňajšom zápase D-skupiny MS 2018 nad Nigériou 2:1 a postúpili do osemfinále z druhého miesta tabuľky. O ich triumfe rozhodol v 86. minúte stopér Marcos Rojo. Argentínčania sa v osemfinále stretnú s víťazom C-skupiny Francúzskom (v sobotu 30. júna o 16.00 SELČ v Kazani), pre Nigériu sa šampionát skončil."Albicelestes" išli v Petrohrade do vedenia gólom Lionela Messiho v 14. minúte, ale po vyrovnaní Victora Mosesa z pokutového kopu v 49. minúte boli blízko svojho konca na MS. Hrdinom Argentíny sa stal Rojo, ktorý v 86. minúte prestrelil z prvej nigérijského brankára. Argentína tak obsadila v D-skupine so štyrmi bodmi 2. miesto a v osemfinále narazí na Francúzov. Nigéria obsadila s tromi bodmi nepostupovú tretiu priečku.Hráči Nigérie mali pred zápasom lepšiu východiskovú pozíciu, zatiaľ čo Argentínčania nastúpili s imperatívom víťazstva. V ich zostave došlo k viacerým zmenám, no už úvodné minúty naznačili aj zmenu vo výkone. Diváci videli v prvej štvrťhodine skôr medzišestnástkový futbal s miernou prevahou Argentíny. Dôležitý moment prišiel v 14. minúte. Banega načasoval center do šestnástky súpera, ideálne naň nabehol Messi a strelou k vzdialenej žrdi prekonal brankára Uzoha. Juhoamerický tím prevzal kontrolu nad zápasom, pôsobil sebaisto a držal Nigérijčanov mimo nebezpečných pozícií. V 27. minúte Messi vysunul Higuaina, ale jeho šancu zmaril Uzoho aj za cenu menšieho zranenia. V 32. minúte najskôr Di Maria neunikol obrane Nigérie a následnú strelu Messiho z priameho kopu vytlačil Uzoho na pravú žrď.Argentínčania začali aj druhý polčas s vytrvalým držaním lopty, ale v 48. minúte ostali šokovaní. Po rohovom kope fauloval Mascherano Baloguna a z nariadeného pokutového kopu pohodlne vyrovnal Moses - 1:1. Argentínčania stratili sebaistotu a hoci sa snažili diktovať tempo, nervozita na ich kopačkách bola zrejmá. V 81. minúte neskóroval Higuain, na opačnej strane sľubnú príležitosť nevyužil Ighalo. Nigérijčanom sa dlho darilo eliminovať ofenzívne snahy súpera, ale v 86. minúte nechali na hranici šestnástky zakončiť Roja a ten nezadržateľne skóroval na 1:2. Vytúžené víťazstvo si už Argentínčania nenechali vziať, Nigérii v závere nedovolili gólovú šancu.Gernot Rohr, tréner Nigérie:Lionel Messi, kapitán a autor gólu Argentíny: