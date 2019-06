Copa America: Argentína zdolala Venezuelu

Copa America - štvrťfinále:



Rio de Janeiro



Venezuela - Argentína 0:2 (0:1)



Góly: 10. Martinez, 74. Lo Celso

Rio de Janeiro 29. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny sa po troch rokoch opäť prebojovali do semifinále Copa America. V piatkovom štvrťfinálovom dueli v Riu de Janeiro zdolali Venezuelu 2:0. V boji o postup do finále narazia v šlágri juhoamerického šampionátu na domácu Brazíliu.Zverencom trénera Lionela Scaloniho vyšiel vstup do zápasu, keď sa už po 10 minútach ujali vedenia zásluhou Lautara Martineza. Štvrťhodinu pred koncom pridal poistku striedajúci Giovani Lo Celso, ktorý bol v tom momente na trávniku iba šesť minút. Argentína naposledy vyhrala Copu v roku 1993. Celkovo má na konte 14 triumfov, o jeden menej ako rekordér z Uruguaja.