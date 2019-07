Arnautovič prestúpil z West Hamu do Šanghaja SIPG

Tridsaťročný útočník chcel do Číny prestúpiť už počas predchádzajúceho transferového obdobia, no vedenie kladivárov nesúhlasilo a aktívne pracovalo na vylepšení jeho kontraktu.

Šanghaj 8. júla (TASR) - Rakúsky futbalista Marko Arnautovič prestúpil z West Hamu United do čínskeho klubu Šanghaj SIPG. Podľa viacerých zdrojov zinkasoval účastník najvyššej anglickej súťaže 22 miliónov libier.



Tridsaťročný útočník chcel do Číny prestúpiť už počas predchádzajúceho transferového obdobia, no vedenie "kladivárov" nesúhlasilo a aktívne pracovalo na vylepšení jeho kontraktu. Arnautovič odohral v drese West Hamu dve sezóny, v ktorých strelil 22 gólov v 65 zápasoch. Šanghaj SIPG figuruje na tretej priečke čínskej ligy, Rakúšan sa v tíme stretne aj s Brazílčanmi Hulkom a Oscarom. Informáciu priniesla agentúra DPA.