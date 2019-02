Arrizabalaga sa ospravedlnil, príde o týždňovú mzdu

Situácia v závere stretnutia pripomínala dedinský futbal. Talian Sarri si vybil zlosť na plastovej fľaši a búchal do sedadiel na lavičke. V návale hnevu kričal aj na členov svojho realizačného tímu.

Londýn 26. februára (TASR) - Brankár futbalistov FC Chelsea Kepa Arrizabalaga sa ospravedlnil za skratové konanie v neúspešnom finálovom zápase o anglický Ligový pohár s Manchestrom City. V závere predĺženia odmietol splniť pokyn trénera Maurizia Sarriho, aby sa nechal vystriedať. Najdrahšieho brankára sveta trápilo zranenie stehna, no po ošetrení pokračoval v hre. Londýnčania prehrali s obhajcom po jedenástkovom rozstrele.



Situácia v závere stretnutia pripomínala dedinský futbal. Talian Sarri si vybil zlosť na plastovej fľaši a búchal do sedadiel na lavičke. V návale hnevu kričal aj na členov svojho realizačného tímu. Španielsky brankár mu na diaľku dával rukou signály, najprv pokojne, potom už rozčúlene. Nepomohli ani intervencie spoluhráčov.



Klub zverejnil oficiálne komuniké, podľa ktorého Arrizabalaga dostal aj pokutu vo výške týždennej mzdy. "Napriek tomu, že to bolo nedorozumenie, uvedomujem si, že som spravil veľkú chybu. Musím znášať dôsledky situácie. Chcem sa všetkým ospravedlniť," uviedol vo vyhlásení brankár. "S Kepom sme hovorili o incidente. Dobre sme sa porozprávali. Bolo tam nedorozumenie, ale Kepa uznal, že reagoval chybne. Ospravedlnil sa mne, spoluhráčom aj celému klubu. Pre mňa je týmto vec uzavretá," povedal Sarri, ktorý čelí tvrdej kritike a jeho budúcnosť na lavičke mužstva je otázna. Klub zo Stamford Bridge má navyše od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zákaz získavať nových hráčov do roku 2020.