Arsene Wenger sa plánuje vrátiť do trénerského kolotoča v roku 2019

Londýn 1. novembra (TASR) - Francúzsky tréner Arsene Wenger sa na budúci rok plánuje vrátiť do profesionálneho futbalu. Pre britský portál Sky Sports však nekonkretizoval, kde by chcel pôsobiť. Pravdepodobne to ale bude mimo Premier League.



Šesťdesiatdeväťročný kouč ukončil svoje pôsobenie v Arsenale Londýn po dlhých 22 rokoch na konci uplynulej sezóny. "V tomto momente si užívam oddych, no futbal neustále sledujem. Niekoľkokrát som povedal, že najlepším riešením pre mňa bude trénovať klub mimo Premier League, pretože som strávil v Arsenale veľa času," uviedol Wenger.



"V tomto momente nemôžem povedať nič viac ohľadom môjho ďalšieho pôsobiska. Neviem v ktorej krajine, ani v ktorom klube budem trénovať, ale niečo sa nájde," povedal Wenger, ktorého meno bolo okrajovo spájané aj s prípadným obsadením voľného postu na lavičke Realu Madrid.