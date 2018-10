AS Trenčín pomáhal, charitatívny turnaj podporili veľké športové hviez

Hlavný program priniesol turnaj v plážovom futbale a plážovom volejbale.

Trenčín 18. októbra (TASR) - V trenčianskom hoteli Elizabeth vo štvrtok vyhodnotili akciu Hviezdy deťom. Tá sa konala ešte v lete po jubilejný desiaty raz. Súčasť charitatívneho a komunitného programu futbalového klubu AS Trenčín priniesla rekordný výťažok 43.023 eur. Poputuje na pomoc tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky. Organizátori rozdelili peniaze 24 príjemcom.



Akcia sa druhýkrát za sebou uskutočnila v priestoroch Hoss Sport Centra. Hlavný program priniesol turnaj v plážovom futbale a plážovom volejbale. Tím hokejistov mal na súpiske bratov Mariána a Marcela Hossovcov, Branka Radivojeviča, Tomáša Tatara a Marka Daňa. Futbalový tím mal vo svojom strede kvarteto reprezentantov Martin Škrtel, Marek Hamšík, Róbert Mak a Stanislav Lobotka. AS Trenčín sa predstavil s bývalými hráčmi. Nechýbali Csaba Horváth, David Depetris, Gino van Kessel, Miloš Volešák, Samuel Štefánik, Dávid Guba, Aldo Baéz či Jakub Holúbek spoločne s trénermi Adriánom Guľom a Martinom Ševelom. Súrodenci Hossovci sa zúčastnili aj na štvrtkovom vyhodnotení akcie. "Je to skvelý projekt, zakaždým sa vyzbiera viac peňazí. Som rád, že tu môžem byť osobne a že môžeme prispieť aspoň tak, že sa zúčastníme. Nie všade sa dá byť, ale tým, že to je v Trenčíne, prídem veľmi rád," uviedol Marián Hossa pre TASR.



Charitatívna akcia v Trenčíne naberá každý rok na popularite. V minulosti ju podporili aj známi herci, speváci a ďalší aktívni i neaktívni športovci. Počas desiatich rokov sa vyzbieralo viac ako 187-tisíc eur. "Každý z nás má nejaký životný príbeh, ale táto akcia je obrovská vec nášho klubu. Každému, kto sa na tom podieľal, zo srdca ďakujem. Teší ma, že aspoň čiastočne vieme dať nejakú energiu tým, ktorí to potrebujú. Pre nás zdravých a schopných je povinnosťou takto pomáhať," dodal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.



Akciu podporili aj partneri, medzi inými Slovenské elektrárne. "Sme hrdým partnerom podujatia, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným. Som rada, že sa podieľame na takejto veci, ktorá nás nenecháva chladnými. Prekročila hranice trenčianskeho regiónu, za čo som rada," uviedla riaditeľka komunikačného a PR oddelenia Lívia Nogová.