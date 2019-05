Asgreen je víťazom 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie, P. Sagan 85.

Výsledky 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie:

1. Kasper Asgreen (Dán,/Deceuninck-Quick Step) 6:17:11, 2 Tejay van Garderen (USA/Education First) rovnaký čas ako víťaz, 3. Gianni Moscon (Tal./Ineos) +4 s, 4. Tadej Pogacar (Slov./UAE) +10, 5. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-hansgrohe) +16, 6. Jonas Gregaard Wilsly (V. Brit./Astana), 7. Rob Britton (USA/UHC Cycling) obaja +27, 8. Sergio Higuita (Kol./Education First), 9. Rigoberto Uran (Kol./Education First), 10. George Bennett (Nový Zél./Jumbo) všetci +31...84. Juraj SAGAN (SR/Bora-hansgrohe), 85. Peter SAGAN (SR-Bora-hansgrohe) obaja +17:46, 115. Erik BAŠKA (SR/Bora-hansgrohe) +26:19



Celkové poradie:

1. van Garderen 9:31:19, 2. Moscon +6 s, 3. Kasper Asgreen +7, 4. Pogacar +16, 5. Schachmann +22, 6. Rob Britton (USA/UHC Cycling) +33...67. P. SAGAN +17:38, 94. J. SAGAN +18:39, 105. BAŠKA +26:25

Lake Tahoe 14. mája (TASR) - Dánsky cyklista Kasper Asgreen sa stal víťazom 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie. Na trati z Rancho Cordova do Lake Tahoe dlhej 214 km triumfoval v záverečnom špurte pred domácim Američanom Tejayom van Garderenom, ktorý sa dostal na čelo celkového poradia.Tretí skončil so stratou štyroch sekúnd Talian Gianni Moscon. Slovenský reprezentant Peter Sagan, ktorý vyhral 1. etapu, zaostal a do cieľa prišiel na 85. mieste hneď za svojím bratom Jurajom Saganom so stratou 17:46 min na Asgreena. V celkovom poradí klesol na 67. priečku. Na čele bodovacej súťaže ho vystriedal Asgreen, ktorý ma na konte rovnaký počet bodov.Dán mal z etapového triumfu veľkú radosť.citoval slová Asgreena špecializovaný portál cycling-info.sk.