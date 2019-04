Futbalová rozhodkyňa Súkeníková dostala nomináciu na MS vo Francúzsku

Už začiatkom apríla prišiel z ústredia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na adresu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) oficiálny potvrdzujúci list.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Slovenská futbalová rozhodkyňa Mária Súkeníková bude účinkovať na majstrovstvách sveta žien, ktoré sa budú konať tento rok od 7. júna do 7. júla vo Francúzsku. Už začiatkom apríla prišiel z ústredia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na adresu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) oficiálny potvrdzujúci list.



"V mene prezidenta FIFA Gianniho Infantina, zástupcu generálneho tajomníka Zvonimira Bobana a predsedu komisie rozhodcov FIFA Pierluigiho Collinu môžeme s potešením potvrdiť účasť Vašej rozhodkyne Márie Súkenníkovej na majstrovstvách sveta žien vo Francúzsku 2019," citoval oficiálny web SFZ z listu.



“Prekvapenie veľké to nie je, radosť veľká rozhodne áno. Samozrejme, kým to nie je oficiálne potvrdené všetkými administratívnymi úkonmi, nebolo možné nič zverejňovať, lebo nebolo nič isté," uviedla najznámejšia slovenská rozhodcovská asistentka pre futbalsfz.sk.



Už po minuloročnom šampionáte žien do 17 rokov v Uruguaji robila príslušná komisia FIFA kroky, z ktorých bolo zrejmé, že sa aj Slovenka zúčastní na ďalšom veľkom turnaji. Súkeníková už je aj zdravotne v poriadku po zranení z marcového zápasu 20. kola II. ligy Skalica – Lokomotíva Košice, pre ktoré musela obetovať na nedeľu 21. apríla naplánovaný zápas ženskej Ligy majstrov Bayern Mníchov – FC Barcelona. Na ten už mali delegačku aj české rozhodkyne Jana Adámková – Lucia Ratajová, s ktorými Slovenka pravidelne chodí, ale Súkeníkovú napokon nahradila Grékyňa Chrysoula Kourompyliaová.



Súkeníková ide už na svoj desiaty šampionát. Má za sebou tri účasti na ME (2009 vo Fínsku, 2013 vo Švédsku, 2017 v Holandsku), jednu na MS (2015 v Kanade), jednu na MS 20 (2012 v Japonsku, vrátane finále), štyri na MS 17 (2008 na Novom Zélande, 2010 v Trinidade a Tobagu, 2014 v Kostarike a 2018 v Uruguaji), špeciálnym bonusom bola olympiáda v Riu de Janeiro (2016). “Dúfam, že sa teraz nebudeme baviť o tom, či je to moja derniéra na vrcholnom podujatí. Lebo o rok sa v Tokiu koná letná olympiáda a priznávam, že snívam o nej. S Češkami Janou Adámkovou a Luciou Ratajovou sme tvorili trojicu už na mládežníckych MS v Kostarike a na EURO v Holandsku, chodíme spolu na európske poháre, budeme spolu aj vo Francúzsku. Rady by sme odviedli dobrú robotu," dodala.