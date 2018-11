Asociácia európskych líg sa rázne postavila proti vytvoreniu Superligy

Najbohatšie európske kluby by sa vďaka Superlige mohli stať nezávislé od národných futbalových zväzov, ako aj od UEFA, za účelom zvýšenia svojich ziskov.

Nyon 6. novembra (TASR) - Asociácia európskych líg (AEL), ktorá združuje 900 klubov z 32 futbalových líg v 25 krajinách, sa rázne postavila proti projektu vytvorenia Superligy. Tú chce 16 elitných európskych klubov rozbehnúť už v roku 2021, aspoň tak to vyplýva z uniknutých údajov zverejnených platformou Football Leaks.



"Asociácia európskych líg zachytila v médiách špekulácie o vytvorení Superligy veľkými európskymi profesionálnymi klubmi. Myslíme si, že založenie takejto uzavretej súťaže by malo vážne a trvalé následky pre budúcnosť európskeho futbalu," uviedla AEL vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. "Ligy podporujú európsky športový model na základe pyramídovej štruktúry, kde je každá súťaž postavená na mechanizmoch postupu a zostupu a kde je jadro športová podstata. Srdce hry je domáci futbal. Európske ligy preto plne podporujú Európsku futbalovú úniu (UEFA) pri manažmente a organizácii európskych klubových súťaží a zdieľajú s ňou jej snahu o rovnováhu európskeho futbalu."



O vzniku európskej Superligy sa špekuluje už dlhšie. Podľa informácií, ktoré zverejnil nemecký magazín Der Spiegel, by malo 11 zakladajúcich klubov (Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, FC Chelsea, FC Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, Paríž St. Germain, Juventus Turín, AC Miláno a Bayern Mníchov) istotu zotrvania v súťaži aj v prípade umiestnenia v zóne zostupu. Pätica tzv. pozvaných klubov, ktorými sú Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Miláno a AS Rím, by mohla zostúpiť do nižšej divízie. Jej vznik je rovnako v štádiu rokovaní. Najbohatšie európske kluby by sa vďaka Superlige mohli stať nezávislé od národných futbalových zväzov, ako aj od UEFA, za účelom zvýšenia svojich ziskov.