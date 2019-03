Atletické HME: Britka Johnson-Thompsonová stanovila rekord šampionátu

Finálové výsledky:



ženy



päťboj: 1. Katarine Johnson-Thompsonová 4983, 2. Niarnh Emersonová (obe Brit.) 4731, 3. Solene Ndamová (Fr.) 4723, 4. Ivona Dadicová (Rak.) 4702, 5. Laura Ikaunieceová (Lot.) 4701, 6. Verena Preinerová (Rak.) 4637

V kvalifikácii trojskokanov Veszelka s postupom a osobným rekordom



Výsledky kvalifikácie



trojskok: 1. Nelson Évora (Por.) 16,89, 2. Max Hess (Nem.) 16,81, 3. Nazim Babajev (Azerb.) 16,81, 4. Tomáš VESZELKA (SR) 16,78, 5. Kevin Luron (Fr.) 16,65, 6. Simone Forte (Tal.) 16,64, 7. Yoann Rapinier (Fr.) 16,55, 8. Nathan Douglas (Brit.) 16,48

Vo finále guliarov zlatý Poliak Haratyk s 21,65

Finálové výsledky



muži

guľa: 1. Michal Haratyk (Poľ.) 21,65, 2. David Storl (Nem.) 21,54, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,25, 4. Francisco Belo (Port.) 20,97, 5. Bob Bertemes (Lux.) 20,70, 6. Mesud Pezer (Bosna a Herc.) 20,69

Vo finále behu na 3000 m zlatý finiš Britky Muirovej

Finálové výsledky:

ženy

3000 m: 1. Laura Muirová (Brit.) 8:30,61, 2. Konstance Klosterhalfenová (Nem.) 8:34,06, 3. Melissa Courtneyová (Brit.) 8:38,22, 4. Alina Rehová (Nem.) 8:39,45, 5. Karoline Bjerleli Grövdalová (Nór.) 8:52,12, 6. Maureen Kosterová (Hol.) 8:56,22

Glasgow 2. marca (TASR) - Päťboj na HME v atletike ovládla v Glasgowe Britka Katarina Johnson-Thompsonová s rekordom šampionátu, najlepším svetovým výkonom sezóny a štvrtým najkvalitnejším v histórii 4983 bodov.Svetová šampiónka pod strechou z vlaňajška vyťažila najmä zo svojich špeciálnych disciplín, ktorým sa špeciálne v minulosti venovala, v diaľke bola pred piatimi rokmi na HMS strieborná, vo výške pred dvoma rokmi piata. Európsky titul vo viacboji už raz získala v roku 2015 a teraz k nemu pridala ďalší.Beh na 60 m prek. zvládla s 1068 bodmi ako druhá najlepšia za 8,27, nasledoval skvelý skok do výšky so 196 cm (1184) a jej náskok na čele narástol na 159 bodov. Vrh guľou si pretrpela na 10. priečke s 13,15 m (737), no napriek tomu mala k dobru pred druhou Francúzkou Ndamovou 118 bodov. V diaľke podľa očakávania opäť naplno vynikla so 653 cm (1017) a pred záverečnou disciplínou, behom na 800 m, mala už náskok 202 bodov pred krajankou Emersonovou. Osemstovku zvládla pozoruhodne za víťazných 2:09,13 (977) a v celkovom súčte 4983 bodov utvorila rekord šampionátu, navyše sa zaradila na štvrté miesto historickej tabuľky.Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka na HME atlétov v Glasgowe v kvalifikácii upútal suverénnym postupom, keď dopadol na 16,78 a utvoril si osobný rekord. Finále je na programe v nedeľu o 20.35.Limit na finále bol 16,70, no predpokladalo sa, že na postup bude stačiť aj menej. Veszelka mal nevýraznú východiskovú pozíciu, medzi 18 štartujúcimi bol v sezónnej tabuľke so 16,44 až 16-ty. Vlani skončil na ME v Berlíne vo finále ôsmy, túto zimu ho pribrzdilo zranenie členka, no napriek tomu si v kvalifikácii, ktorá nemala jasných uchádzačov na finále, dosť trúfal. Svoj tretí štart na HME v kariére, druhý v trojskoku, ozdobil osobným rekordom 16,78 a suverénnym postupom. Prvý pokus mal neplatný, v druhom zverenec Radoslava Dubovského zažiaril. Absolútny osobný rekord si zlepšil o 15 cm.Štvrté miesto Veszelku v kvalifikácii naznačuje, že by mohol útočiť v osemčlennom finále aj na medailu. Dovedna len štyria, vrátane Veszelku, splnili normu na priamy postup a všetci sa zmestili do rozpätia iba 11 cm.Vo vrhu guľou na HME v Glasgowe si vybojoval zlato hneď v úvodnom pokuse 21,65 Poliak Michal Haratyk.Najdlhší pokus ukázal v kvalifikácii Mesud Pezer (Bosna a Herc.) s 21,08 a ako jediný pokoril 21 m. Do finále prekvapujúco nepostúpil obhajca titulu Konrad Bukowiecki, 11-ty s 20,18, a tak sa Poliaci spoliehali len na Michala Haratyka. Vlaňajší európsky šampión pod holým nebom zvládol svoju rolu impozantne a o svojom zlate rozhodol hneď v úvodnej sérii s 21,65, najlepším európskym výkonom zimy a osobným rekordom, keď postupne si zapísal 21,65 - 21,33 - 21,43 - x - x - x.V najdlhšej bežeckej halovej disciplíne na HME v Glasgowe dominovala na 3000 m obhajkyňa titulu, domáca Britka Laura Muirová v rekorde šampionátu a výkone roka 8:30,61.Favoritkou bola tabuľková jednotka Nemka Konstance Klosterhalfenová, pred dvoma rokmi strieborná. Čakalo sa, v akom svetle sa ukáže obhajkyňa titulu, v Belehrade aj so zlatom na polovičnej trati Britka Laura Muirová, túto sezónu tabuľkovo dosť nevýrazná, no v Emirates aréne úplne suverénna. Ako tieň sledovala Klosterhalfenovú, pred záverečným 200 m okruhom nasadila drvivý finiš a s veľkým náskokom si dobehla za zlatom.