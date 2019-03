Atletické HME: Zlato v trojskoku pre Španielku Peleteirovú

Finálové výsledky



ženy



trojskok: 1. Ana Peleteirová (Špan.) 14,73, 2. Paraskevi Papahrístouová (Gr.) 14,50, 3. Olha Saladuchová (Ukr.) 14,47, 4. Patrícia Mamonová 14,43, 5. Susana Costová (obe Port.) 14,43, 6. Kristüna Mäkeläová (Fín.) 14,29

Glasgow 3. marca (TASR) - S najlepším európskym výkonom tejto zimy a v národnom rekorde si zlato na HME v Glagowe vybojovala v trojskoku Španielka Ana Peleteirová výkonom 14,73.Španielka jasne dominovala, no na ďalších miestach vznikla tlačenica, keď medzi druhým a piatym miestom bol rozdiel len sedem cm. Pre juniorskú majsterku sveta Peleteirovú to bolo prvé zlato medzi ženami a pridala si ho k dosiaľ najväčšiemu úspechu v kariére, vlaňajšiemu bronzu na otvorených ME vlani v Berlíne. Vo finále mala len dva platné pokusy, no oba by jej v sérii x - x - 14,56 - 14,73 - x - x stačili na zlato.