Poznáme postupujúcich do štvrťfinále Európskej ligy

odvety osemfinále EL 2017/2018:



Lokomotiv Moskva - Atletico Madrid 1:5 (1:1)



Góly: 20. Rybus - 16. Correa, 47. Niguez, 65. a 70. Torres (prvý 11 m), 85. Griezmann



/prvý zápas: 0:3, postúpilo Atletico/







Athletic Bilbao - Olympique Marseille 1:2 (0:1)



Góly: 74. Williams - 38. Payet (z 11m), 52. Ocampos, ČK: 76. Aduriz (Bilbao)



/prvý zápas: 1:3, postúpilo Marseille/







Dynamo Kyjev - Lazio Rím 0:2 (0:1)



Góly: 23. Leiva, 83. de Vrij



/prvý zápas: 2:2, postúpilo Lazio/







Zenit Petrohrad - RB Lipsko 1:1 (0:0)



Góly: 45.+1 Driussi - 22. Augustin



/prvý zápas: 1:2, postúpilo Lipsko/







Viktoria Plzeň - Sporting Lisabon 2:0 (1:0) - predlžuje sa



Góly: 6. a 64. BAKOŠ



/prvý zápas: 0:2/



/za domácich Bakoš do 83. min a strelil dva góly, Hrošovský celý zápas/





Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid sa ako prví prebojovali do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018. Po domácom triumfe 3:0 zvíťazili aj vo štvrtkovej odvete na pôde Lokomotivu Moskva vysoko 5:1 a bez problémov potvrdili úlohu jedného z najväčších favoritov na zisk trofeje.Hostia sa ujali vedenia v 16. minúte zásluhou Angela Correu, no o štyri minúty vyrovnal Maciej Rybus a mužstvá išli do šatní za nerozhodného stavu. V druhom polčase to však už bola jasná záležitosť hostí. Už dve minúty po zmene strán ich poslal do vedenia Saul Niguez, Fernando Torres pridal dva zásahy v rozmedzí piatich minút a na konečných 5:1 upravil päť minút pred koncom Antoine Griezmann.Do ďalšej fázy sa prebojovalo aj Marseille, ktoré zvíťazilo na pôde Athletica Bilbao 2:1. V prvom zápase triumfoval francúzsky klub 3:1. Lazio Rím po domácej remíze 2:2 zvíťazilo vo štvrtkovej odvete na pôde Dynama Kyjev 2:0 a taktiež ide ďalej. V 23. minúte otvoril skóre Lucas Leiva a sedem minút pred záverečným hvizdom upravil na 2:0 Stefan de Vrij. Slovenský útočník Marek Bakoš strelil dva góly Plzne proti Sportingu Lisabon a postaral sa o to, že v Štruncových sadoch sa predlžovalo. V prvom zápase vyhrali Portugalci 2:0.Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 16. marca v Nyone. Finále sa bude hrať 16. mája v Lyone.