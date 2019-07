Atleticu Madrid sa nepáči zákulisné rokovanie Barcelony a Griezmanna

Atletico tvrdí, že Griezmann sa s Barcelonou dohodol ešte v marci, iba pár dní po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov.

Madrid 6. júla (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu Atletico Madrid obvinilo predstaviteľov FC Barcelona z nekalého postupu pri snahe získať Antoineho Griezmanna. Podľa "Los Colchoneros" ho lanárili ešte pred skončením zmluvy, čo odporuje pravidlám.



Atletico tvrdí, že Griezmann sa s Barcelonou dohodol ešte v marci, iba pár dní po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov. "Chceme vyjadriť nesúhlas so správaním oboch strán, najmä Barcelony, ktorá nabádala Griezmanna k porušeniu zmluvy. To všetko v čase, keď Atletico bojovalo v LM aj o ligový titul. Sme presvedčení, že tým porušili pravidlá a prekročili dobré mravy, čím spôsobili škody nám i miliónom našich fanúšikov," citovala agentúra AP stanovisko Madridčanov.



Griezmann už počas uplynulej sezóny vyhlásil, že v lete odíde z Atletica. Jeho výstupná klauzula sa od 1. júla znížila z 200 na 120 miliónov eur. Prezident "blaugranas" Josep Maria Bartomeu priznal záujem o jeho služby, zároveň však povedal, že jeho súčasný zamestnávateľ trval na Griezmannovej účasti na predsezónnom zraze, ktorý bude v nedeľu.



Bartomeu v piatok počas predstavenia najnovšej posily Frenkieho de Jonga prezradil aj to, že Barcelona má záujem o Neymara, Paríž St. Germain však nestojí o jeho predaj: "Vieme, že Neymar chce odísť, ale PSG ho nechce pustiť."