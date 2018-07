Diamantová liga atlétov, rekord Boswortha v chôdzi

Výsledky:



Ženy:



400 m prek.:



1. Shamier Littleová (USA) 53,95

2. Janieve Russellová (Jam.) 53,96

3. Dalilah Muhammadová (USA) 54,86



Diaľka:



1. Shara Proctorová 691

2. Lorraine Ugenová (obe V. Brit.) 688

3. Brooke Strattonová (Austr.) 676



Oštep:



1. Lju Huihui (Čína) 65,54

2. Nikola Ogrodníková (ČR) 65,36

3. Kelsey-Lee Robertsová (Austr.) 64,11



Muži:



100 m:

1. Ronnie Baker (USA) 9,90

2. Zharnel Hughes (V. Brit.) 9,93

3. Akani Simbine (JAR) 9,94



400 m:



1. Abdalleleh Haroun (Kat.) 44,07

2. Paul Dedewo (USA) 44,43

3. Kirani James (Gren.) 44,50



5000 m:



1. Paul Chelimo (USA) 13:14,01

2. Muktar Edris 13:14,35

3. Yomif Kejelcha (obaja Et.) 13:14,39



Žrď:



1. Sam Kendricks (USA) 592

2. Renaud Lavillenie (Fr.) 586

3. Armand Duplantis (Švéd.) 586

Londýn 21. júla (TASR) - V 11. pokračovaní Diamantovej ligy atlétov bolo na olympijskom štadióne v Londýne na programe v sobotu sedem disciplín DL a v tej prvej, behu na 400 m prek., rozhodla o víťazstve Littleovej časom 53,95 nad Jamajčankou Russellovou len jedna stotina. Dosiaľ najlepšia v hodnotení disciplíny Američanka Muhammadová finišovala až tretia.Pozoruhodnejší čas sa nezrodil ani na mužskej štvrtke s víťazným Katarčanom Harounom. Výkonom 44,07 však zlepšil národný rekord a v hodnotení disciplíny suverénne vedie. Po troch druhých miestach a jednom treťom sa konečne presadil naplno.V hode oštepom sa štvrtýkrát zo štyroch možností ocitla na medailovom stupni Číňanka Lju, druhý raz na najvyššom výkonom 65,54, vďaka čomu už v disciplíne zvíťazila.Na rozdiel od mítingu v Monaku deň predtým, nepriniesla prvá časť londýnskeho podujatia významnejšie výkony, a tak zaujala aspoň dramatickosť. V behu na 5000 m Chelimo z USA odrazil nápor dvoch Etiópčanov v dobehu, keď všetci traja sa zmestili do 0,38 sekundy.V behu na 400 m prek., ktorý bol mimo DL, podal vynikajúci výkon Nór Karsten Warholm s národným rekordom a rekordom mítingu 47,65. Ešte viac sa presadil v chôdzi na 3000 m, ktorá bola v predprograme mítingu, Brit Tom Bosworth so svetovým rekordom 10:43,84. Predchádzajúci rekordný čas 10:47,11 patril Talianovi De Benedictisovi, ktorý zapochodoval 19. mája 1990 v San Giovanni.Na ženskej stovke, v ktorej sa taktiež nezbierali body do DL, sa pod 11 sekúnd sezónnym maximom dostala víťazná Jamajčanka Fraser-Pryceová.V skoku do diaľky prvýkrát v DL zvíťazila túto sezónu Britka Proctorová so sezónnym maximom 691 cm. Zaujímavú sériu si zapísala jej krajanka, druhá Ugenová. Svetová jednotka mala štyri neplatné pokusy a na 2. priečku sa vyšvihla až v záverečnom so 688 cm.Na mužskej stovke, ktorá mala byť vrcholom mítingu, sa v bezvetrí rekordy nelámali, no čas Američana Bakera 9,90 i ďalších piatich pod 10 sekúnd stál za pozornosť.V skoku o žrdi zaujalo nielen víťazstvo Američana Kendricksa s 592 nad Francúzom Lavilleniem, ale aj jeho pokusy na 605 cm. Kendricks zvíťazil tretí raz za sebou po Paríži, Rabate a teraz v Londýne, dovedna štyrikrát zo šiestich možností a v hodnotení DL zvíťazil s 39 bodmi.