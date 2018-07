Diamantovú ligu otvorila víťazstvom Naserová na 400 metrov

Výsledky:



muži



200 m: 1. Noah Lyles 19,69, 2. Michael Norman (obaja USA) 19,88, 3. Alex Quiňónez (Ekv.) 20,08



5000 m: 1. Birhanu Balew (Bahr.) 13:01,09, 2. Selemon Barega 13:02,67, 3. Abadi Hadis (obaja Et.) 13:03,62



110 m prek.: 1. Sergej Šubenkov (ANA) 12,95, 2. Devon Allen (USA) 13,29, 3. Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 13,30



400 m prek.: 1. Abderrahman Samba (Kat.) 47,42, 2. Karsten Warholm (Nór.) 47,94, 3. Yasmani Copello (Tur.) 48,85



trojskok: 1. Christian Taylor (USA) 17,62, 2. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,61, 3. Chris Benard (USA) 16,92



výška: 1. Danil Lysenko (ANA) 237, 2. Brandon Starc (Aus.) 229, 3. Jeron Robinson (USA) 229



guľa: 1. Tomas Walsh (N. Zél.) 21,92, 2. Darian Romani (Braz.) 21,38, 3. Michal Haratyk (Poľ.) 21,21



ženy



100 m: 1. Marie-Josee Ta Louová (Pobr. sl.) 10,90, 2. Elaine Thompsonová (Jam.) 10,99, 3. Jenna Prandiniová (USA) 11,00



400 m: 1. Salwa Eid Naserová (Bahr.) 49,78, 2. Jessica Beardová 50,40, 3. Shakima Wimbleyová (obe USA) 50,58



800 m: 1. Francine Niyonsabová (Burundi) 1:57,80, 2. Ajee Wilsonová (USA) 1:58,20, 3. Habitam Alemuová (Et.) 1:58,38



1500 m: 1. Shelby Houlihanová (USA) 3:57,34, 2. Laura Muirová (V. Brit.) 3:58,18, 3. Sifan Hassanová (Hol.) 3:58,39



400 m prek.: 1. Shamier Littleová (USA) 53,41, 2. Janieve Russellová (Jam.) 53,46, 3. Georganne Molineová (USA) 53,90



diaľka: 1. Malaika Mihambová (Nem.) 690, 2. Ivana Španovičová (Srb.) 690, 3. Caterine Ibargüenová (Kol.) 677



žrď: 1. Katerina Stefanidiová (Gréc.) 482, 2. Jennifer Suhrová (USA) 482, 3. Anželika Sidorovová (ANA) 482



oštep: 1. Nikola Ogrodníková (ČR) 65,02, 2. Liou Š’-jing (Čína) 64,46, 3. Martina Ratejová (Slovin.) 63,28



Lausanne 5. júla (TASR) - Diamantová liga v atletika pokračovala v Lausanne na mítingu Athletissima 8. podujatím. Na Stade de la Pontaise bolo vo štvrtok na programe až 15 disciplín DL.V behu na 400 m sa očakával najmä súboj Američanky Jessicy Beardovej a Salwy Eid Naserovej z Bahrajnu, ktorá mohla pripojiť k predchádzajúcim trom už štvrté víťazstvo za sebou. Vicemajsterka sveta šnúru natiahla s jasnou prevahou časom 49,78.Súčasťou mítingu bola mimo DL aj stredajšia mužská žrď so zaujímavými výkonmi. Na víťazstvo potreboval Francúz Renaud Lavilennie 591 cm a trikrát sa pokúšal aj o 600. Druhý skončil Poliak Pawel Wojciechowski 584 a tretí Američan Sam Kendricks 577.V diaľke zhodné pokusy 690 cm zdobili dve skokanky, Srbka Ivana Španovičová ich dosiahla v úvodnom, Malaika Mihambová z Nemecka v záverečnom a navyše jej doprial pri víťazstve aj druhý najdlhší pokus 670 cm versus 667.V behu na 110 m prek. po dvoch nevydarených štartoch doslova rozdrvil konkurenciu v druhej polovici Rus s vizitkou neutrálneho atléta Sergej Šubenkov časom 12,95. Tohtoročná svetová jednotka opäť prelomila hranicu 13 sekúnd, Šubenkov si navyše prvýkrát pripísal maximum bodov.O kuriózny záver behu na 5000 m sa postarali Etiópčania Yomif Kejelcha a Selemon Barega kolíziou zhruba 200 m pred cieľom, po ktorej Kejelcha padol a do cieľa nedobehol. Z víťazstva sa radoval Birhanu Balew z Bahrajnu s najlepším výkonom roka a osobným rekordom 13:01,09.Veľká pozornsoť sa sústredila na Katarčana Abderrahmana Sambu. V sobotu zabehol v Paríži na 400 m prek. druhý výkon histórie 46,98, v Lausanne už šiestykrát suverénne triumfoval v DL výkonom 47,42.Aj bez Caster Semenyovej mal beh na 800 m vysokú úroveň, keď až štyri pretekárky sa dostali pod dve minúty, najhlbšie večná dvojka v tieni Semenyovej víťazná Francine Niyonsabová z Burundi 1:57,80.V behu na 400 m prek. sa nečakalo až 4. miesto olympijskej víťazky z Ria Američanky Dalilah Muhammadovej. Po prvý raz zvíťazila v sezóne jej krajanka Shamier Littleová v sezónnom maxime 53,41. Ozdobou mítingu bola aj stovka Marie-Josee Ta Louovej z Pobrežia slonoviny časom 10,90. Po Dauha a Egene to bol jej tretí triumf v DL.Hviezda osemstovky Semenyová z Juhoafrickej republiky sa objavila v behu na 1500 m, no ukázalo sa, že je to pre ňu predsa len ešte stále dlhá trať a dobehla šiesta (4:00,44). V rekorde osobnom i mítingu 3:57,34 sa drvivým finišom presadila Američanka Shelby Houlihanová.V poslednej bežeckej disciplíne večera sa na dvojstovke po nevydarenom štarte mal podľa prognóz presadiť Noah Lyles, sezónna tabuľková jednotka. Američan nesklamal, výkon roka i osobný rekord si vyrovnal, a pritom mu vietor +0,4 m/s v druhej polovici takmer vôbec nepomohol.Vo výške bez Katačana Mutaza Essu Baršima, víťaza na predchádzajúcich troch mítingoch, vládol s 237 cm neutrálny atlét Danil Lysenko z Ruska. Unikátne ani raz v súťaži neopravoval, a keď pokoril 237 cm, ďalej neskákal.V trojskoku Američan Christian Taylor so 17,62 zdolal Pedra Pabla Picharda z Portugalska len o jeden cm. V skoku o žrdi žien pri rovnosti výkonov najlepších troch 482 cm rozhodla v prospech Grékyne Kateriny Stefanidiovej bilancia pokusov. Úradujúca olympijská víťazka a majsterka sveta sa ocitla na stupňoch DL v tejto sezóne prvýkrát.