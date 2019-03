Kladivárovi Lomnickému unikol bronz o 32 centimetrov

Výsledky - nedeľa



muži



kladivo: 1. Quentin Bigot (Fr.) 78,14, 2. Mihail Anastasákis (Gr.) 76,38, 3. Jevgenij Korotovskij (ANA) 76,33, 4. Marcel LOMNICKÝ (SR) 76,01



ženy



guľa: 1. Fanny Roosová (Švéd.) 18,44, 2. Dimitriana Surduová (Mold.) 17,99, 3. Anita Mártonová (Maď.) 17,85



ženy do 23 rokov



kladivo: 1. Sofia Palkinová (ANA) 69,18, 2. Nastasia Maslavová (Biel.) 68,13, 3. Beatrice Nedberge Llanová (Nór.) 67,89



oštep: 1. Sara Zabarinová (Tal.) 58,62, 2. Aliaksandra Konšynová (Biel.) 55,27, 3. Géraldine Ruckstuhlová (Švajč.) 53,50, ..., 17. Júlia HANULIAKOVÁ (SR) 45,68

Šamorín 10. marca (TASR) - Slovenský kladivár Marcel Lomnický obsadil na 19. ročníku Európskeho pohára vo vrhoch v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne 4. miesto výkonom 76,01 m a za bronzom zaostal o 32 cm. Zlato ozdobilo Francúza Quentina Bigota s najlepším svetovým výkonom roka 78,14, druhý skončil Grék Mihail Anastasákis 76,38 a tretí neutrálny atlét z Ruska Jevgenij Korotovskij 76,33.Víťazný Bigot by zvíťazil pri každom svojom hode so zápisom 77,22 - 76,98 - 77,10 - 78,14 - 77,21 - 78,09. Lomnický, piaty na OH v Riu a vlani strieborný na EP v Leirii, obhajoval pódiové umiestenie, no dobre nezačal. Kladivo v úvodnom pokuse poslal tesne mimo výseč, a to dopadlo ďaleko za 75 m hranicu. Na kruhu mokrom od dažďa sa dobre necítil, neplatný mal aj druhý hod. Až v tretej sérii si zapísal 75,34, a to bolo vidieť, že mal problém so stabilitou. Lomnický sa ešte zlepšil v piatom hode na 76,01, no nakoniec mu k bronzu so sériou x - x - 75,34 - 74,98 - 76,01 - x chýbalo 32 cm.Slovensko získalo doteraz na EP vo vrhoch tri medaily – bronzy v roku 2002 kladivár Miloslav Konopka a oštepár Marián Bokor, striebro v roku 2018 v portugalskej Leirii pridal Marcel Lomnický, teraz za medailovým pódiom tesne zaostal.