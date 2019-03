Atletika-EP: V hode diskom Harting nezvíťazil, zdolal ho Milanov

Výsledky - sobota:



ženy:



kladivo: 1. Hanna Malyšiková (Biel.) 74,08, 2. Joanna Fiodorowová (Poľ.) 73,22, 3. Iryna Klymecová (Ukr.) 72,53, ...14. Martina HRAŠNOVÁ (SR) 67,64



oštep: 1. Taciana Chaladovičová (Biel.) 65,89, 2. Christin Hussongová (Nem.) 65,47, 3. Eda Tugsuzová (Tur.) 64,83



muži



disk: 1. Philip Milanov (Bel.) 62,63, 2. Christoph Harting (Nem.) 62,61, 3. Martin Kupper (Est.) 62,11



ženy do 23 rokov:



guľa: 1. Jorinde van Klinken (Hol.) 16,38, 2. Violetta Veilandová (Maď.) 15,81, 3. Ashley Bolognová (Fr.) 15,50, ...13. Natália VÁLEKOVÁ (SR) 13,59



muži do 23 rokov:



kladivo: 1. Myhajlo Kochan (Ukr.) 76,68, 2. Halász Bencze (Maď.) 75,41, 3. Aliaksandr Šymanovič (Biel.) 72,36



Šamorín 9. marca (TASR) - Ozdobou úvodného dňa 19. ročníka Európskeho pohára vo vrhoch boli v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne najlepšie svetové výkony roka. Bieloruská oštepárka Taciana Chaladovičová zvíťazila so 65,89 m, v hode kladivom jej krajanka Hanna Malyšiková so 74,95.V hode oštepom sa k víťazke najviac priblížila druhá Nemka Hussongová, ktorá zaostala so 65,47 za Bieloruskou len o 42 cm, tretia skončila Turkyňa Tugsuzová so 64,83. Víťazná Chaladovičová, majsterka Európy spred troch rokov v Amsterdame, dosiahla najdlhší pokus až v záverečnej 6. sérii, dovtedy bola vo veternom a pomerne chladnom počasí až tretia.V ženskom kladive sa najlepší výkon roka posúval viackrát, postupne ho zlepšili všetky tri medailistky, Malyšiková, Fiodorowová a Klymecová. Pozornosť sa sústredila pri jej štvrtom štarte na EP aj na slovenskú rekordérku v hode kladivom Martinu Hrašnovú. Na najlepšie nestačila, no splnila si osobný cieľ prehodiť aspoň 67 m. Podarilo sa jej to vo 4. sérii so 67,64, ďalším pokusom chýbala dĺžka, so zápisom 64,78 - x - 62,58 - 67,64 - x - 66,11. V A-skupine obsadila 12. priečku, celkove spolu so skupinou B 14-tu.V hode diskom obsadil olympijský víťaz z Ria Nemec Christoph Harting až druhú priečku. Síce viedol od úvodnej série, no jeho 62,61 prehodil v piatej Belgičan Milanov o dva cm na 62,63, strieborný na MS 2015 v Pekingu i na ME 2016 v Amsterdame.Z kladivárov do 23 rokov upútal osobný rekord víťazného Ukrajinca Mihajla Kochana 76,68.